Дагестан — не только горы: стоит ли ехать на море в загадочный край

Дагестан считается местом, где нужно смотреть горы, но многие забывают о близости Республики к морю.

Кажется, что путешествие в Дагестан — это счастливый билет, ведь там есть и горы, и море. Представляются картины, как вы валяетесь на пляже, попивая коктейль с зонтиком, но это явно не реальность, а мечты.

Здесь все немного иначе — море, конечно, есть, но пляжный рай — это не про Дагестан. Зато приключения и колорит гарантированы.

Дорога и первые впечатления

Так, своим отзывом о путешествии в горный край поделились туристы. Их путь в Дагестан лежал из Великого Новгорода через степи и двухполосную дорогу с редкими заправками. Так что, если вы отправляетесь в путешествие на машине, то не пропускайте станции для дозаправки.

Махачкала и пляжи

Махачкала — столица Дагестана и главный морской курорт региона. Пляжи здесь разные, но в целом они не похожи на привычные курортные зоны Черного или Азовского морей.

Центральный городской пляж

Это самый популярный и людный пляж, расположенный в центре города. Здесь есть душ, туалеты, раздевалки, а также кафе и магазины рядом. Вода прогревается к июлю, и купаться можно до середины октября.

Но есть и минусы: пляж всегда многолюдный, песок крупный с ракушками, а в воде у берегов встречаются камни. Местами можно почувствовать неприятных запах, так как городская канализация иногда сбрасывается в море — это портит впечатление от отдыха.

Пляж «Черные камни»

Это пляж за городом, с пологим входом в воду и удобен для семей с детьми. Там есть кабинки для переодевания, туалеты и душевые, а рядом — рестораны и кофейни. Но близость судоремонтного порта иногда негативно влияет на чистоту воды.

Пляж «Оазис»

Более благоустроенный загородный пляж с развитой инфраструктурой: кафе, аренда беседок, спортивные площадки, прокат катамаранов и виндсерфинг. Здесь меньше людей, чем в центре, но и цены выше. Пляж чистый, мусор убирают регулярно.

Главная ценность Дагестана — горы, а не море

Море в Дагестане — это скорее дополнительный бонус, чем главная причина для отдыха. Природа в горах здесь действительно впечатляет: высокие вершины, живописные ущелья и водопады. Но пляжный отдых зачастую разочаровывает из-за грязного моря, серого песка и отсутствия нормальной инфраструктуры.

Кроме того, туристов часто встречают с навязчивыми предложениями экскурсий и сувениров, что может раздражать и портить впечатление о гостеприимстве.

Цены и сервис

Автор отзыва отмечает, что цены на жилье и экскурсии в Дагестане часто выше, чем можно было бы ожидать. Для туристов устанавливают отдельные тарифы, которые заметно превышают цены для местных жителей. На рынках и в кафе тоже могут попросить больше, если узнают, что вы гость из другого региона.

Итог: стоит ли ехать?

Если хотите пляжный отдых с лежаками, шезлонгами и мороженым на каждом шагу — лучше поехать в Сочи. В Дагестане хоть и есть многочисленные пляжи, но они не подготовлены так, как на Черном море.

Отдых тут — это прежде всего горы и природа, а море — скорее фон. Пляжи есть, но они не для тех, кто ищет комфорт и чистоту. Зато для любителей экзотики и активного туризма этот регион может стать настоящей находкой.