Дарить с умом: как петербуржцам не ошибиться с подарком?

Подарки – это не просто предметы, а символы внимания и заботы. Однако, чтобы они действительно принесли радость, важно избегать некоторых ошибок. А их по незнанию совершают многие.

Одна из них связана с выбором одежды в качестве подарка. Здесь необходимо быть особенно осторожным, ведь ошибка в размере может привести к тому, что подарок окажется ненужным. Даже если человек не покажет свое недовольство, велика вероятность, что вещь будет отложена в дальний ящик или даже продана.

Очень важна правильная упаковка. Даже не очень хорошо подобранный презент, завернутый в новогоднюю праздничную обертку будет воспринят с большей благодарностью. Красивая праздничная бумага и оригинальная коробка добавят подарку особого шарма и сделают момент открытия незабываемым. Более того, можно усилить эффект, попросив получателя закрыть глаза или рассказав небольшую историю о выборе этого предмета.

И наконец, нельзя забывать о предпочтениях человека. Например, швее вряд ли пригодится весло для гребли или руководство по съедобным грибам в лесах России. Такие подарки вызовут только недоумение. Также существуют вещи, которые лучше и вовсе не дарить, например, как бытовая техника или книги по саморазвитию.