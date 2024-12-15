Дети не зря считают самой отвратительной: как вкусно приготовить брюссельскую капусту

Без горечи и неприятного запаха.

Брюссельская капуста — это не только полезный, но и вкусный продукт, если знать, как правильно его готовить. Этот овощ можно использовать в различных блюдах, готовить свежим или замороженным. Главное — соблюсти тонкости процесса, чтобы капуста получилась ароматной и аппетитной.

Ингредиенты для жареной брюссельской капусты с карамелизированным чесноком

- Брюссельская капуста — 600 г

- Лимон — 1 шт.

- Чеснок — 4 головки

- Острый красный перец — 1 шт.

- Оливковое масло — 150 мл

- Коричневый сахар — 50 г

- Бальзамический уксус — 2 ст. л.

- Вода — 800 мл

- Соль — ½ ч. л.

- Черный молотый перец — ¼ ч. л.

Пошаговый рецепт

1. Подготовьте продукты:

Очистите чеснок от шелухи, ошпарьте лимон кипятком, снимите с него цедру мелкой тёркой и выжмите сок.

2. Карамелизация чеснока:

Разогрейте сковороду с толстым дном, добавьте немного воды и чеснок. Варите около 3 минут. Затем чеснок выложите на тарелку, воду слейте.

3. Приготовление сиропа:

На чистую сковороду налейте оливковое масло, добавьте 1 ст. л. сахара, 90 мл воды, бальзамический уксус, соль и кипятите смесь около 5 минут.

4. Лимонный сироп:

Разведите лимонный сок с водой до объема 100 мл, добавьте цедру и оставшийся сахар. Варите 10–15 минут на слабом огне.

5. Подготовка капусты:

Разрежьте кочаны капусты пополам. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, добавьте капусту. Посыпьте солью и черным перцем. Жарьте до золотистого цвета.

6. Сборка блюда:

Порционно разложите капусту на тарелки. Добавьте карамелизированный чеснок, полейте лимонным сиропом и украсьте ломтиками острого перца. Подайте как теплый салат.

- Устранение горечи: Проварите капусту в подсоленной воде с добавлением лимонного сока 5–8 минут. Первую воду слейте, залейте свежую и доведите до готовности.

- Контроль времени: Не переваривайте капусту, чтобы она сохранила текстуру и насыщенный цвет.

- Выбор продукта: Покупайте капусту с плотными, ярко-зелеными кочанами диаметром до 3 см.

Идеи для подачи

Брюссельская капуста отлично сочетается с соусами. Попробуйте подать её со сливочным соусом:

- Ингредиенты: лук репчатый (1 шт.), молоко (⅓ стакана), сливки 30% (⅓ стакана), растительное масло (2 ст. л.), сухая горчица (1 ст. л.), молотый мускатный орех, соль, черный перец (по ¼ ч. л.).

- Приготовление:

Обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте молоко, сливки и специи. Кипятите до загустения, добавьте горчичный порошок и размешайте. Положите капусту в соус и готовьте 1 минуту.

Теперь ваша брюссельская капуста точно покорит всех за столом! Ранее «Городовой» писал, как питерские школьники будут отдыхать на зимних каникулах.