Проверь свои знания: тест по ключевым событиям Великой Отечественной войны

«Диктант Победы» — это масштабная международная историческая акция, посвящённая событиям Великой Отечественной войны и важнейшим страницам истории России.

В 2025 году акция приурочена к 80-летнему юбилею Победы и объединит миллионы участников из более чем 80 стран. Этот тест поможет вам проверить свои знания о ключевых сражениях, выдающихся героях, исторических датах и культурном наследии военных лет.

Ответьте на 6 вопросов, чтобы оценить свой уровень подготовки и узнать больше о событиях, которые сформировали историю нашей страны.