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Проверь свои знания: тест по ключевым событиям Великой Отечественной войны

Опубликовано: 6 мая 2025 21:32
Офицер, парад
Проверь свои знания: тест по ключевым событиям Великой Отечественной войны
globallookpress/ JSC ID Komsomolskaya Pravda; Shatokhina Natalia/ NEWS.ru; Belkin Alexey/ NEWS.ru

Великая Отечественная война: тест из 6 вопросов для настоящих знатоков

«Диктант Победы» — это масштабная международная историческая акция, посвящённая событиям Великой Отечественной войны и важнейшим страницам истории России.

В 2025 году акция приурочена к 80-летнему юбилею Победы и объединит миллионы участников из более чем 80 стран. Этот тест поможет вам проверить свои знания о ключевых сражениях, выдающихся героях, исторических датах и культурном наследии военных лет.

Ответьте на 6 вопросов, чтобы оценить свой уровень подготовки и узнать больше о событиях, которые сформировали историю нашей страны.

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Автор:
Ксения Пронина
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