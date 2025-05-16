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Для хозяйки ужасно, но для кошки прекрасно: почему хвостатые так любят дурнопахнущие вещи

16 мая 2025 22:31
Кошка
Для хозяйки ужасно, но для кошки прекрасно: почему хвостатые так любят дурнопахнущие вещи
Фото: Городовой.ру

Речь не только о пропавших продуктах, хотя к ним особая страсть.

Вы когда-нибудь ловили свою кошку за нюханием ваших носков, мусорки или старой обуви? Для нас — фу, для них — восторг. Оказывается, за этой привычкой стоят вполне объяснимые инстинкты и особенности кошачьего восприятия.

Супернос и орган Якобсона

У кошек невероятное обоняние — до 80 миллионов рецепторов против наших пяти.

А ещё у них есть вомероназальный орган, позволяющий «вкушать» запахи. Поэтому они часто открывают рот, будто пробуют воздух на вкус. Всё это нужно для выживания: обнюхать добычу, врага, территорию.

Запах — это информация

Для кошки запахи — как соцсеть: каждый носок, тапок и лужа — это сообщение. Они читают их, как мы ленту новостей: кто был, чем пахнет, с кем контактировал. Запах — это язык общения и сигнал для действий.

Почему именно «вонючее»?

  1. Инстинкт охотника — еда пахнет специфично. Пот, мусор, рыба — следы добычи.
  2. Территориальность — пот и грязь содержат феромоны, а кошки их «помечают».
  3. Любопытство — новые запахи = новое расследование.
  4. Химия — резкие запахи вроде валерьянки и даже хлорки могут возбуждать рецепторы.
  5. Комфорт — хозяева пахнут безопасностью, даже если аромат… не очень.

А это безопасно?

Чаще всего — да, если кошка просто нюхает. Опасны лишь ситуации, когда она начинает лизать моющие средства или съедать что-то из мусора. Поэтому закрывайте ведро, прячьте химию и следите за тем, чтобы питомец не играл с тем, что потенциально может навредить.

Как использовать любовь к запахам с пользой?

  • Пропитайте игрушку кошачьей мятой — получится антистресс.
  • Старую футболку можно оставить кошке, если она скучает.
  • Ароматные лакомства — отличный способ для дрессировки или приучения к переноске.

Странные запахи — это для кошки не гадость, а способ получать информацию. Так что, прежде чем возмутиться, что питомец нюхает кроссовки — возможно, он просто ищет ответы на свои кошачьи вопросы.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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