Для тех, кому пляжи уже надоели: какие природные достопримечательности нужно посмотреть в Сочи - останетесь в восторге

Названы природные достопримечательности Сочи, которые нужно посетить каждому

В Сочи принято приезжать ради моря, местных пляжей, но туристы многое теряют, если придерживаются такого хода мыслей. Здесь есть и природные достопримечательности, которые обязательно нужно посетить. Именно так о городе сложится правильное мнение.

Тисо-самшитовая роща

Эта достопримечательность пользуется большой популярностью среди туристов. Достаточно подобрать удобную обувь, после чего начать знакомство с местной природой. В жару здесь всегда прохладно, также можно искупаться в каньоне Хосты.

Где находится: Тисо-самшитовую рощу можно найти всего в 15 минутах ходьбы от остановки “Спутник” в Хосте.

Ореховский водопад

"Второй по высоте водопад региона расположен на реке Безуменка при ее впадении в реку Сочи в Хостинском районе. Прохладный горный воздух стекает по дну ущелья прямиком с вершин Кавказа, из-за чего здесь особенно легко дышится. Красив не только сам Ореховский, но и окружающие его многочисленные водопады и естественные «ванны»", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Альпийские луга

Луга, состоящие из ковра цветов и зелени, находятся на Красной Поляне. Здесь обустроена тропа, по которой может прогуляться любой желающий. При посещении этой достопримечательности складывается ощущение нахождения в Альпах.

Опыт автора

“При посещении Сочи меня привлекла тисо-самшитовая роща. Это настоящий оазис для тех, кто устал от жары и палящего солнца. Я могу гулять тут часами”, - рассказала Полина Аксенова.

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