Для тех, кто не хочет стоять у плиты: подборка петербургских кафе, работающих в Новый год

Санкт-Петербург готовится к главной ночи года, и выбор мест для празднования Нового года 2025 поражает своим разнообразием. Рестораны, бары и клубы предлагают программы на любой вкус — от элегантных ужинов до зажигательных вечеринок. Делимся подборкой от Allcafe.

Новогодняя ночь в ресторанах и барах

Празднование в ресторане — идеальный выбор для тех, кто ценит уютную атмосферу, хорошую кухню и продуманные развлечения. Заведения Петербурга готовят для своих гостей специальные программы с праздничным меню, шоу, музыкой и подарками.

Nebar 2.0 (ул. Ломоносова, 1) приглашает гостей на «райскую» новогоднюю ночь. Вас ждут танцы на барной стойке, реки напитков и атмосферное шоу. Стоимость участия — от 1000 рублей.

(ул. Ломоносова, 1) приглашает гостей на «райскую» новогоднюю ночь. Вас ждут танцы на барной стойке, реки напитков и атмосферное шоу. Стоимость участия — от 1000 рублей. Zависть Show bar (Литейный пр., 57) предлагает эксклюзивную шоу-программу с участием «снегурочек клуба» и праздничные подарки. Начальная цена — от 10 000 рублей.

Новогодние корпоративы

Заведения Петербурга предлагают уникальные возможности для проведения корпоративных мероприятий.

Nebar 2.0 организует сборные корпоративы 20 и 28 декабря, где гостей ждут диджей, фотограф и праздничная атмосфера.

организует сборные корпоративы 20 и 28 декабря, где гостей ждут диджей, фотограф и праздничная атмосфера. В Zависть Show bar корпоративы обещают быть незабываемыми: с нон-стоп шоу-программой, подарками и яркими эмоциями.

Новогодние каникулы

Для тех, кто хочет продлить праздничное настроение, многие заведения работают и в январские каникулы.

Nebar 2.0 предлагает сертификаты на безлимитные коктейли. Цена зависит от продолжительности — от 2000 рублей за одну ночь до 10 000 рублей за неделю.

предлагает сертификаты на безлимитные коктейли. Цена зависит от продолжительности — от 2000 рублей за одну ночь до 10 000 рублей за неделю. Zависть Show bar весь декабрь и январь радует гостей яркими праздничными программами и подарками.

Как выбрать?

Если выбор кажется сложным, воспользуйтесь порталом AllCafe. Здесь вы найдёте полный список заведений с актуальными программами и сможете выбрать то, что подходит именно вам.

Празднование Нового года 2025 в Санкт-Петербурге — это не только возможность весело провести время, но и создать воспоминания, которые останутся с вами надолго. Выбирайте место, бронируйте столик и готовьтесь к яркой ночи!