До 50 тысяч и прощай земля: за что россияне лишатся своих дачных участков осенью

Хозяева дачных и других земельных участков обязаны следить за состоянием территории и не захламлять ее, иначе им грозит предупреждение.
Если оно не сработает, то последует штраф до 50 тыс. рублей и возможное изъятие земли.
Закон об освоении земельных участков начал действовать в России с 1 марта 2025 года.
Предупреждение — шанс исправиться: что будет, если не убраться?
Как пишет ТАСС, гражданину, который не привел в порядок участок или сделал это несвоевременно, грозит штраф 20-50 тыс. рублей.
Важно понимать, что при первом нарушении выдается только предупреждение, никаких штрафов при этом не налагается.
Землю с молотка: как можно лишиться своего участка
Если собственник не исправил нарушение в течение полугода, Росреестр в течение 30 дней направит уведомление в уполномоченный орган, чтобы инициировать дело в суд об изъятии участка.
Отчуждение осуществляется путем продажи такого земельного участка с публичных торгов.
Критерии заброшенности: что считается нарушением?
Критерии заброшенности включают захламление более половины территории бытовыми отходами или мусором.
Также на заброшенность укажут: отсутствие необходимых строений на землях или длительное отсутствие построенного частного дома на земле, выделенной под индивидуальное жилое строительство.
|Этап нарушения
|Санкция/Мера
|Сроки устранения
|Пример нарушений
|Примечания
|Первое выявление
|Предупреждение
|6 месяцев
|Сильное захламление, отсутствие строений, разрушающиеся здания
|Штраф не применяется
|Повторное нарушение, не устранено
|Штраф 20,000–50,000₽
|6 месяцев
|Все те же нарушения
|—
|Не устранено в течение 6 месяцев после штрафа
|Изъятие участка, продажа через торги
|30 дней на уведомление
|Продолжается захламление, нет продвижения в освоении
|Бывший владелец может выкупить участок на торгах, но без льгот
|Несвоевременное освоение (≥3 года)
|Предупреждение/Штраф
|До 3 лет
|Участок не приведен в соответствие с назначением
|Владелец должен освоить участок за 3 года
|Нарушения, подлежащие критериям
|(см. выше)
|—
|Мусор >50%, разрушения, отсутствие зданий и др.
|Устанавливается на основании Постановления правительства
Соседи не дремлют: кто может пожаловаться на захламленный участок?
Контрольно-надзорные органы могут зафиксировать признаки заброшенности участка.
Информацию о проблемном участке они могут получить в том числе от СНТ.
Дачники, заметившие нарушения на соседних участках, могут обратиться к председателю СНТ. Также сосед по участку, чьи права нарушаются, вправе сообщить в соответствующую инстанцию о выявленном факте правонарушения.
Новые правила освоения земельных участков вступят в силу 1 сентября.
Они направлены на стимулирование развития населенных пунктов и борьбу с “заброшками”, вызывающими жалобы соседей и представляющими опасность.
Владельцам участков необходимо внимательно следить за состоянием своей территории, чтобы избежать штрафов и, тем более, изъятия земли.