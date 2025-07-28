До 50 тысяч и прощай земля: за что россияне лишатся своих дачных участков осенью

Хозяева дачных и других земельных участков обязаны следить за состоянием территории и не захламлять ее, иначе им грозит предупреждение.

Если оно не сработает, то последует штраф до 50 тыс. рублей и возможное изъятие земли.

Закон об освоении земельных участков начал действовать в России с 1 марта 2025 года.

Предупреждение — шанс исправиться: что будет, если не убраться?

Как пишет ТАСС, гражданину, который не привел в порядок участок или сделал это несвоевременно, грозит штраф 20-50 тыс. рублей.

Важно понимать, что при первом нарушении выдается только предупреждение, никаких штрафов при этом не налагается.

Землю с молотка: как можно лишиться своего участка

Если собственник не исправил нарушение в течение полугода, Росреестр в течение 30 дней направит уведомление в уполномоченный орган, чтобы инициировать дело в суд об изъятии участка.

Отчуждение осуществляется путем продажи такого земельного участка с публичных торгов.

Критерии заброшенности: что считается нарушением?

Критерии заброшенности включают захламление более половины территории бытовыми отходами или мусором.

Также на заброшенность укажут: отсутствие необходимых строений на землях или длительное отсутствие построенного частного дома на земле, выделенной под индивидуальное жилое строительство.

Этап нарушения Санкция/Мера Сроки устранения Пример нарушений Примечания Первое выявление Предупреждение 6 месяцев Сильное захламление, отсутствие строений, разрушающиеся здания Штраф не применяется Повторное нарушение, не устранено Штраф 20,000–50,000₽ 6 месяцев Все те же нарушения — Не устранено в течение 6 месяцев после штрафа Изъятие участка, продажа через торги 30 дней на уведомление Продолжается захламление, нет продвижения в освоении Бывший владелец может выкупить участок на торгах, но без льгот Несвоевременное освоение (≥3 года) Предупреждение/Штраф До 3 лет Участок не приведен в соответствие с назначением Владелец должен освоить участок за 3 года Нарушения, подлежащие критериям (см. выше) — Мусор >50%, разрушения, отсутствие зданий и др. Устанавливается на основании Постановления правительства

Соседи не дремлют: кто может пожаловаться на захламленный участок?

Контрольно-надзорные органы могут зафиксировать признаки заброшенности участка.

Информацию о проблемном участке они могут получить в том числе от СНТ.

Дачники, заметившие нарушения на соседних участках, могут обратиться к председателю СНТ. Также сосед по участку, чьи права нарушаются, вправе сообщить в соответствующую инстанцию о выявленном факте правонарушения.

Новые правила освоения земельных участков вступят в силу 1 сентября.

Они направлены на стимулирование развития населенных пунктов и борьбу с “заброшками”, вызывающими жалобы соседей и представляющими опасность.

Владельцам участков необходимо внимательно следить за состоянием своей территории, чтобы избежать штрафов и, тем более, изъятия земли.