До появления Дня солидарности трудящихся: как праздновали 1 мая в дореволюционном Екатерингофе

Екатерингофский парк — старейшая зеленая зона Петербурга — был символом майских празднований на протяжении двух веков. От пышных императорских забав до народных гуляний и первых политических маевок, Екатерингоф стал местом, где перекликались традиции, культура и история.
Весна в Екатерингофе: праздник для всех
История первомайских гуляний началась задолго до официального признания 1 мая праздником солидарности трудящихся. Еще во времена Петра I здесь, в подарок его супруге Екатерине I, был создан дворцово-парковый ансамбль, где 1 мая ежегодно отмечали наступление весны.
К XVIII веку в Екатерингофе утвердился обряд майских гуляний, популярный среди всех сословий. Праздник начинался рано утром и превращался в шумное торжество, наполненное музыкой, аттракционами и балаганами.
- Первые празднества: В петровские времена здесь устраивали торжественные пиры и театральные представления. Императрица Екатерина II добавила к этим забавам традиции "народного" празднования, приглашая в парк простолюдинов.
- Популярность в XIX веке: В эпоху Николая I и Александра II Екатерингоф стал любимым местом для всех горожан. Даже аристократы стекались сюда на праздничные конные кавалькады и музыкальные концерты.
Народные гуляния: веселье на любой вкус
1 мая Екатерингоф превращался в эпицентр всенародного веселья:
- Аттракционы: Повсюду размещались качели, карусели, балаганы с жонглерами и акробатами. Для детей открывали специальные игровые зоны.
- Ярмарки и угощения: Лоточники продавали пряники, пирожки, квас и сладости. Балаганщики развлекали народ спектаклями и песнями.
- Музыкальные выступления: Хоры, оркестры и уличные музыканты создавали праздничную атмосферу. Особой популярностью пользовались выступления "табачного короля" В. Г. Жукова, дирижировавшего хором рабочих.
Однако гуляния не обходились без своих эксцессов: под вечер часто вспыхивали пьяные драки, а городовые патрули следили за порядком.
Классовое разделение и новые традиции
К концу XIX века состав гуляющих в Екатерингофе изменился: аристократия уступила место купцам, зажиточным горожанам и рабочим.
- Социальные группы: Разные дорожки парка стали "закреплены" за определенными слоями общества: городские обыватели гуляли в одной части, деревенские парни и девушки — в другой.
- Политический оттенок: В 1890-х годах в парке стали проходить первые маевки — рабочие собрания, замаскированные под дружеские пикники. Участники обсуждали права трудящихся и читали агитационные материалы.
Екатерингоф и 1 мая в XX веке
С наступлением XX века гуляния в Екатерингофе приобрели новые черты. Парк стал местом массовых мероприятий, где громко заявляли о себе рабочие организации.
- Массовые маевки: Скрытные встречи стали открытыми шествиями, особенно после событий 1905 года.
- Уход в историю: С ростом других зеленых зон и парков Екатерингоф утратил былую популярность.
Сегодня Екатерингоф напоминает о том, как Петербург встречал весну, сочетая радость жизни с борьбой за права. История парка — это зеркало многослойной городской культуры, вобравшей в себя имперские традиции, народные забавы и первые проявления революционного движения.