До появления Дня солидарности трудящихся: как праздновали 1 мая в дореволюционном Екатерингофе

Были как сходства, так и отличия.

Екатерингофский парк — старейшая зеленая зона Петербурга — был символом майских празднований на протяжении двух веков. От пышных императорских забав до народных гуляний и первых политических маевок, Екатерингоф стал местом, где перекликались традиции, культура и история.

Весна в Екатерингофе: праздник для всех

История первомайских гуляний началась задолго до официального признания 1 мая праздником солидарности трудящихся. Еще во времена Петра I здесь, в подарок его супруге Екатерине I, был создан дворцово-парковый ансамбль, где 1 мая ежегодно отмечали наступление весны.

К XVIII веку в Екатерингофе утвердился обряд майских гуляний, популярный среди всех сословий. Праздник начинался рано утром и превращался в шумное торжество, наполненное музыкой, аттракционами и балаганами.

Первые празднества : В петровские времена здесь устраивали торжественные пиры и театральные представления. Императрица Екатерина II добавила к этим забавам традиции "народного" празднования, приглашая в парк простолюдинов.

: В петровские времена здесь устраивали торжественные пиры и театральные представления. Императрица Екатерина II добавила к этим забавам традиции "народного" празднования, приглашая в парк простолюдинов. Популярность в XIX веке: В эпоху Николая I и Александра II Екатерингоф стал любимым местом для всех горожан. Даже аристократы стекались сюда на праздничные конные кавалькады и музыкальные концерты.

Народные гуляния: веселье на любой вкус

1 мая Екатерингоф превращался в эпицентр всенародного веселья:

Аттракционы : Повсюду размещались качели, карусели, балаганы с жонглерами и акробатами. Для детей открывали специальные игровые зоны.

: Повсюду размещались качели, карусели, балаганы с жонглерами и акробатами. Для детей открывали специальные игровые зоны. Ярмарки и угощения : Лоточники продавали пряники, пирожки, квас и сладости. Балаганщики развлекали народ спектаклями и песнями.

: Лоточники продавали пряники, пирожки, квас и сладости. Балаганщики развлекали народ спектаклями и песнями. Музыкальные выступления: Хоры, оркестры и уличные музыканты создавали праздничную атмосферу. Особой популярностью пользовались выступления "табачного короля" В. Г. Жукова, дирижировавшего хором рабочих.

Однако гуляния не обходились без своих эксцессов: под вечер часто вспыхивали пьяные драки, а городовые патрули следили за порядком.

Классовое разделение и новые традиции

К концу XIX века состав гуляющих в Екатерингофе изменился: аристократия уступила место купцам, зажиточным горожанам и рабочим.

Социальные группы : Разные дорожки парка стали "закреплены" за определенными слоями общества: городские обыватели гуляли в одной части, деревенские парни и девушки — в другой.

: Разные дорожки парка стали "закреплены" за определенными слоями общества: городские обыватели гуляли в одной части, деревенские парни и девушки — в другой. Политический оттенок: В 1890-х годах в парке стали проходить первые маевки — рабочие собрания, замаскированные под дружеские пикники. Участники обсуждали права трудящихся и читали агитационные материалы.

Екатерингоф и 1 мая в XX веке

С наступлением XX века гуляния в Екатерингофе приобрели новые черты. Парк стал местом массовых мероприятий, где громко заявляли о себе рабочие организации.

Массовые маевки : Скрытные встречи стали открытыми шествиями, особенно после событий 1905 года.

: Скрытные встречи стали открытыми шествиями, особенно после событий 1905 года. Уход в историю: С ростом других зеленых зон и парков Екатерингоф утратил былую популярность.

Сегодня Екатерингоф напоминает о том, как Петербург встречал весну, сочетая радость жизни с борьбой за права. История парка — это зеркало многослойной городской культуры, вобравшей в себя имперские традиции, народные забавы и первые проявления революционного движения.