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«Добавляет нафталина в женский гардероб»: какие вещи пора выкинуть накануне лета 2025 года

Опубликовано: 27 мая 2025 13:03
одежда, магазин
«Добавляет нафталина в женский гардероб»: какие вещи пора выкинуть накануне лета 2025 года
Global Look Press / Svetlana Vozmilova/

Трнеды меняются, поэтому стоит избавиться от вещей, которые уже не актуальны.

Лето 2025 уже на пороге, а это значит — время обновить гардероб и попрощаться с тем, что уже не в моде. Тренды меняются быстро, и то, что еще пару лет назад казалось ультрамодным, сегодня может выглядеть устаревшим. Если вы хотите выглядеть свежо, стильно и чувствовать себя уверенно, пора заглянуть в свой шкаф и некоторые вещи оставить в прошлом.

Почему важно обновлять гардероб?

Часто в шкафу копятся вещи, которые мы держим «на всякий случай» или потому что «мода может вернуться». Но правда в том, что устаревшие вещи не только мешают выглядеть современно, они могут ограничивать вашу свободу самовыражения и даже создавать дискомфорт.

Ваш внешний вид — это не просто одежда, а способ показать миру, кто вы есть сегодня. Кроме того старые, неактуальные модели часто неудобны и не подчеркивают индивидуальность.

Что же устарело в женском летнем гардеробе 2025

Стилист и амбассадор Всероссийского сообщества стилистов Надежда Чеснокова рассказала «Городовому», что лучше убрать из своего летнего гардероба.

«Надо убрать жакетики в талию с коротким рукавом и платья футляры. А еще чиносы – очень тонкий лед. Вроде классика, но сейчас в женские летние гардеробы добавляет нафталина», — отметил эксперт.

Какие тренды и стили будут актуальны летом 2025?

Лето 2025 — это время легкости, женственности и смелых экспериментов. В моде остаются воздушные ткани, натуральные материалы, а также сочетание классики и экстравагантности. Среди главных трендов: нео-романтика в нежных пастельных оттенках. Не забывайте про элегантную обувь — мюли, босоножки с квадратным носом, плетеные сандалии из натуральных материалов.

Как обновить гардероб без стресса?

Начните с того, что выбросьте или отдайте вещи из списка устаревших. Сделайте ставку на натуральные ткани — они комфортны и всегда выглядят стильно. Не бойтесь экспериментировать с формами и цветами, но сохраняйте баланс — пусть образ будет гармоничным.

Помните, что мода — это отражение вашей личности, поэтому выбирайте то, что действительно вам нравится и подходит.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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