Игнор — наказуем: за что водителей будут лишать прав

В России вступил в силу закон, значительно ужесточающий наказание для водителей, пренебрегающих требованиями сотрудников полиции об остановке транспортного средства.

Отныне попытка уйти от правосудия на колесах обойдется значительно дороже.

Речь идет не просто о неповиновении представителю власти, а о создании потенциально опасной ситуации на дороге, как для самого водителя, так и для окружающих.

Новый закон призван снизить количество подобных инцидентов и повысить безопасность дорожного движения.

За что грозит суровое наказание

Теперь, если водитель проявляет строптивость и отказывается подчиниться законному требованию об остановке, ему грозит внушительный штраф, достигающий 10 000 рублей.

Ощутимая разница по сравнению с прежними 800 рублями. Но и это еще не все.

Повторное нарушение влечет за собой еще более серьезные последствия.

Как пишет ТАСС, помимо все того же штрафа в 10 000 рублей, водитель рискует лишиться водительских прав на срок до шести месяцев.

Закон не обошел стороной и владельцев крупногабаритного транспорта.

Теперь, если водитель отказывается предоставить свой грузовик для прохождения весового и габаритного контроля по требованию сотрудника ГИБДД, его ждет штраф в размере 600 000 рублей.

Сумма, способная серьезно повлиять на бюджет любой транспортной компании.

Почему закон был изменен?

Прежняя система штрафов, по мнению законодателей, не являлась достаточно эффективной.

Зачастую, правонарушителю оказывалось выгоднее заплатить штраф за отказ от остановки и контроля, чем столкнуться с более крупными штрафами за превышение весовых и габаритных норм.

Новый закон призван устранить эту несправедливость и создать стимул для соблюдения правил дорожного движения.

Внимание! Нестандартная ситуация!

А что, если водитель действительно не услышал требования об остановке? Например, из-за громкой музыки в салоне или неисправности звукового сигнала служебного автомобиля?

В этом случае, очень важно иметь доказательства своей невиновности. Запись с видеорегистратора, показания свидетелей — все это может помочь доказать, что отказ от остановки не был умышленным.

Незнание закона не освобождает от ответственности, но непреднамеренность может смягчить наказание.

Что делать, если остановили? 3 простых правила:

Сохранять спокойствие — вести себя вежливо и уважительно. Не спорить с инспектором — если не согласны с нарушением, его можно обжаловать в установленном порядке. Фиксировать происходящее — использовать видеорегистратор или телефон для записи происходящего, если это не запрещено законом.

Соблюдение правил дорожного движения — залог безопасности и спокойствия.