«Достаточно поставить сладкие тарелочки»: как избавиться от белокрылки в теплице

Белокрылка — это маленькое насекомое, похожее на крошечную белую моль. Оно живет на листьях растений и сосет из них сок, из-за чего растения начинают болеть и плохо расти.

Белокрылка быстро размножается и может сильно навредить огороду или цветам, особенно если ее не заметить вовремя. Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», что с ней делать, чтобы сохранить свои растения здоровыми.

Елизавета Тихонова Агроном «Белокрылка любит теплицы, которые постоянно используются. Сейчас на них может подействовать только ядовитая, сладкая прикормка, вот на это она идет хорошо. Различные настои чеснока ей совсем не нравится. Ведь это бабочка, ее привлекает разведенное сладкое варенье. Его она будет есть. Достаточно поставить в теплице сладкие тарелочки с ядом или специальные липкие ленты повесить. Также могут помочь системные препараты, которые входят в фотосинтез растений и делают их горькими. Тогда белокрылка не будет им вредить», — советует эксперт.

Позаботиться о своем урожае лучше заранее и после сезона уничтожить белокрылку в теплице. За вас это сделает сама природа, главное — соблюсти несколько правил.