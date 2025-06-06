Два новых выходных: почему Пасху и Троицу предлагают сделать официальными праздниками в России

В России могут появиться два новых официальных праздника с выходными — Пасха и День Святой Троицы. Такая инициатива сейчас обсуждается в Государственной Думе, а законопроект уже разработан депутатом Дмитрием Гусевым из партии «Справедливая Россия».

Что предлагает законопроект?

Суть инициативы в том, чтобы сделать нерабочими дни, которые идут сразу после Пасхи и Троицы. Оба этих праздника традиционно выпадают на воскресенье, поэтому выходной день предлагается перенести на понедельник, чтобы у людей был полноценный отдых и возможность провести время с семьей и близкими.

Почему именно Пасха и Троица?

По мнению авторов законопроекта, такие меры помогут вернуть и сохранить исторические и духовные традиции России, укрепить национальное единство и общественную гармонию.

Пасха и Троица — одни из самых значимых православных праздников, а в стране большинство населения себя считает православными — по данным ВЦИОМ, это более 65% россиян.

Дмитрий Гусев отмечает, что в дореволюционной России Пасху праздновали целую неделю, и это не мешало работе, а наоборот сплачивало людей. Сейчас же, по его словам, дополнительные выходные позволят лучше почувствовать дух праздника и провести время с семьей, не отвлекаясь на работу, сообщает МК.

Когда празднуют Пасху и Троицу?

Дата Пасхи меняется каждый год, так как она зависит от лунного и солнечного календарей. В 2025 году православная Пасха совпадает с католической и приходится на 20 апреля. День Святой Троицы отмечается через 50 дней после Пасхи — в 2025 году это 8 июня. Оба праздника всегда выпадают на воскресенье.

Что дальше?

Депутат Гусев направил обращения спикеру Госдумы и лидерам всех фракций с просьбой поддержать инициативу и начать широкое обсуждение. Он подчеркнул, что решение должно быть общим, а не приниматься одной фракцией.

Ели законопроект будет принят, россияне получат два новых официальных праздника с выходными, что станет шагом к возрождению духовных традиций, а также даст возможность лучше отмечать важные православные даты.