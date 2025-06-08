Городовой / Общество / Едят корм, доят змей и тестируют горки: 7 анекдотичных профессий, представители которых реально существуют
Эксклюзив
Последние новости
«Это камикадзе»: можно ли бороться с медведкой на участке при помощи соли и песка Общество
Без Урганта, но с рэперами и певицами: кто в 2025-м будет выступать на «Алых парусах» Общество
Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом Общество
Названо место, где звёздам российской сцены лучше не выступать: а ведь в нем ежедневно собираются сотни тысяч россиян Общество
От стихийного до главного рынка Петербурга: как начиналась торговля на Сенной площади Общество
Теги
Санкт-Петербург Истории Интересные факты Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Едят корм, доят змей и тестируют горки: 7 анекдотичных профессий, представители которых реально существуют

Опубликовано: 8 июня 2025 13:29
испытатель горок
Едят корм, доят змей и тестируют горки: 7 анекдотичных профессий, представители которых реально существуют
Фото: Городовой.ру

И платят им нормально.

Нам кажется, что с исчезновением фонарщиков, водоносов и ледорубов человечество стало жить рациональнее. Но загляните в вакансии некоторых стран — и почувствуете, что 21-й век не уступает средневековью по степени абсурда.

Просто теперь бондари сменились дегустаторами корма, а трубочисты — нюхателями подмышек.

Некоторые из этих работ кажутся розыгрышем до тех пор, пока не узнаёшь: да, людей действительно нанимают, чтобы доить змей, определять пол цыплят или тестировать горки в аквапарке. Вот лишь несколько из таких профессий:

Осия

В Токио есть специальная должность — человек, который заталкивает пассажиров в вагоны метро. В белых перчатках, с чувством такта и силой плеч он утрамбовывает толпу, как тесто в форму. Сумки, локти, куртки — всё должно поместиться. Без лишней драмы.

Специалист по цыплятам

В инкубаторах — тысячи комочков пуха. Кто-то из них станет несушкой, кто-то — пойдет на суп. Отбор делает человек, который за секунду определяет пол птенца. Это ремесло требует такой точности, что его осваивают годами и передают как искусство.

Критик сериалов

Смотреть Netflix и получать за это деньги? Возможно, вы родились слишком рано. В своё время платформа нанимала "теггеров", которые описывали сериалы по эмоциональному тону, стилю и жанру, чтобы улучшить рекомендации.

Дегустатор корма

Прежде чем корм попадёт в миску вашему псу, его пробует человек. Он оценивает вкус, запах, текстуру. Да, человек пробует кошачью еду. Не ради фетиша, а чтобы соблюсти стандарты. Кто-то ест суши, кто-то — корм с уткой и тыквой.

Дойщик змей

Змеиный яд — не просто страшилка, а важнейшее сырьё для медицины. Его «доят» вручную, аккуратно сдавливая железы змеи, чтобы получить каплю яда. Одна ошибка — и никакая защитная маска не спасёт.

Тестировщик горок

Если вы думали, что тест-драйв — это только про автомобили, вы ошибались. В некоторых аквапарках есть штатные сотрудники, катающиеся по горкам, чтобы оценить ощущения, угол поворота и количество визга. После — отчёт в отдел качества.

Нюхатель подмышек

Никакой робот не заменит человеческий нос. Особенно в тестировании дезодорантов. Именно поэтому в лабораториях парфюмерных и косметических брендов до сих пор работают профессиональные нюхачи, которые целый день… ну вы поняли.

В мире, где одни ищут призвание, другие находят себе дело в самых неожиданных нишах. И пока одни хватаются за голову, другие — за змею, корм, подмышку или пульт от телевизора.

Новости по теме
«Осы любят пьянствовать»: как легко избавиться от опасных насекомых на даче «Осы любят пьянствовать»: как легко избавиться от опасных насекомых на даче 30 мая 2025 17:03
Роспотребнадзор, полиция и СК устроили облаву на сеть ресторанов «Токио Сити»: закончилось все печально Роспотребнадзор, полиция и СК устроили облаву на сеть ресторанов «Токио Сити»: закончилось все печально 11 декабря 2024 09:46
Удар током будет не страшен: техник Губарева объяснил, как правильно использовать стиральную машину Удар током будет не страшен: техник Губарева объяснил, как правильно использовать стиральную машину 15 октября 2024 21:24
Получившего удар током на ЛЭП в Петербурге альпинист доставлен в реанимацию Получившего удар током на ЛЭП в Петербурге альпинист доставлен в реанимацию 14 июня 2024 13:32
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще