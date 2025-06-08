Едят корм, доят змей и тестируют горки: 7 анекдотичных профессий, представители которых реально существуют

Нам кажется, что с исчезновением фонарщиков, водоносов и ледорубов человечество стало жить рациональнее. Но загляните в вакансии некоторых стран — и почувствуете, что 21-й век не уступает средневековью по степени абсурда.

Просто теперь бондари сменились дегустаторами корма, а трубочисты — нюхателями подмышек.

Некоторые из этих работ кажутся розыгрышем до тех пор, пока не узнаёшь: да, людей действительно нанимают, чтобы доить змей, определять пол цыплят или тестировать горки в аквапарке. Вот лишь несколько из таких профессий:

Осия

В Токио есть специальная должность — человек, который заталкивает пассажиров в вагоны метро. В белых перчатках, с чувством такта и силой плеч он утрамбовывает толпу, как тесто в форму. Сумки, локти, куртки — всё должно поместиться. Без лишней драмы.

Специалист по цыплятам

В инкубаторах — тысячи комочков пуха. Кто-то из них станет несушкой, кто-то — пойдет на суп. Отбор делает человек, который за секунду определяет пол птенца. Это ремесло требует такой точности, что его осваивают годами и передают как искусство.

Критик сериалов

Смотреть Netflix и получать за это деньги? Возможно, вы родились слишком рано. В своё время платформа нанимала "теггеров", которые описывали сериалы по эмоциональному тону, стилю и жанру, чтобы улучшить рекомендации.

Дегустатор корма

Прежде чем корм попадёт в миску вашему псу, его пробует человек. Он оценивает вкус, запах, текстуру. Да, человек пробует кошачью еду. Не ради фетиша, а чтобы соблюсти стандарты. Кто-то ест суши, кто-то — корм с уткой и тыквой.

Дойщик змей

Змеиный яд — не просто страшилка, а важнейшее сырьё для медицины. Его «доят» вручную, аккуратно сдавливая железы змеи, чтобы получить каплю яда. Одна ошибка — и никакая защитная маска не спасёт.

Тестировщик горок

Если вы думали, что тест-драйв — это только про автомобили, вы ошибались. В некоторых аквапарках есть штатные сотрудники, катающиеся по горкам, чтобы оценить ощущения, угол поворота и количество визга. После — отчёт в отдел качества.

Нюхатель подмышек

Никакой робот не заменит человеческий нос. Особенно в тестировании дезодорантов. Именно поэтому в лабораториях парфюмерных и косметических брендов до сих пор работают профессиональные нюхачи, которые целый день… ну вы поняли.

В мире, где одни ищут призвание, другие находят себе дело в самых неожиданных нишах. И пока одни хватаются за голову, другие — за змею, корм, подмышку или пульт от телевизора.