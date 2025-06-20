«Фу, что за методы»: в России набирает обороты странный медицинский тренд

В России зафиксирован небывалый спрос на весьма неожиданный способ лечения от многих болезней.
Как стало известно Телеграм-каналу SHOT, в частные клиники выстраиваются очереди из желающих сделать… пересадку кала.
Реклама заверяет, что таким способом можно улучшить состояние кожи, сбросить вес и даже исцелиться от серьезных заболеваний. Что это за процедура и стоит ли она своих денег?
Трансплантация фекальной микробиоты: Серьезное вмешательство и сомнительная законность
Официально операция называется «трансплантация фекальной микробиоты». Эксперты предупреждают — это весьма серьезное вмешательство, сравнимое с пересадкой органов.
К тому же в РФ эта процедура пока ещё официально не разрешена, а последствия могут быть очень печальными — вплоть до летального исхода.
Клиники в погоне за прибылью: 40-100 тысяч рублей за сомнительную операцию
Однако ряд клиник в погоне за прибылью игнорирует запреты и предлагают своим клиентам пересадить чужой кал. Стоимость сомнительной операции — от 40 до 100 тысяч рублей.
Реакция общества: Шок, высмеивание и остроумие
Пока одни россияне уже готовы выложить немалую сумму, чтобы пересадить себе чужие экскременты, другие хватаются за голову — люди не понимают, как можно по собственной воле согласиться на такое, да еще и за приличные деньги.
«Какая-то дерьмовая операция».
«Фу, что за методы лечения в наше время, хуже народных уже».
Есть и те, кто соревнуются в остроумии, высмеивая очередную модную тенденцию:
«Я могу быть донором кала! Куда записаться? Жена тоже может!».
«Могу мужа в качестве донора предоставить. Деньги на ипотеку нужны».
«Ну этого сырья у нас навалом. Можем даже экспорт наладить».
Научное обоснование: Восстановление микрофлоры ЖКТ
Некоторые, впрочем, поясняют, что речь идет о пересадке именно микрофлоры, а не самого кала. Дело в том, что ряде заболеваний у пациентов отсутствует микрофлора, а подобное донорство позволяет восстановить работу ЖКТ.
Что такое трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ)?
Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) — это процедура, при которой фекальная микробиота (бактерии, вирусы, грибки и другие микроорганизмы), полученная от здорового донора, пересаживается в кишечник пациента с целью восстановления нормальной микрофлоры.
Показания к ТФМ:
- Рецидивирующая Clostridium difficile инфекция (CDI): Это основное показание к ТФМ. CDI — это инфекция толстой кишки, вызванная бактерией Clostridium difficile, которая часто развивается после приема антибиотиков.
- Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК): ТФМ может быть использована для лечения ВЗК, таких как болезнь Крона и язвенный колит, но результаты исследований пока неоднозначны.
- Другие заболевания: ТФМ исследуется в качестве потенциального метода лечения других заболеваний, таких как синдром раздраженного кишечника (СРК), метаболический синдром, аутизм и даже некоторые психические расстройства, но пока нет достаточных доказательств эффективности.
Мнение экспертов
Как пишет 78.ru, мнения экспертов о ТФМ расходятся. Некоторые считают ее перспективным методом лечения, другие — сомнительной процедурой с неопределенными рисками.
Важно помнить, что ТФМ — это не панацея от всех болезней, и принимать решение о ее проведении следует только после консультации с опытным врачом и тщательной оценки всех рисков и пользы.