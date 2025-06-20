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«Фу, что за методы»: в России набирает обороты странный медицинский тренд

Опубликовано: 20 июня 2025 13:02
кал на сдачу
«Фу, что за методы»: в России набирает обороты странный медицинский тренд
globallookpress/Petrov Sergey

Опасный бизнес или прорыв в медицине?

В России зафиксирован небывалый спрос на весьма неожиданный способ лечения от многих болезней.

Как стало известно Телеграм-каналу SHOT, в частные клиники выстраиваются очереди из желающих сделать… пересадку кала.

Реклама заверяет, что таким способом можно улучшить состояние кожи, сбросить вес и даже исцелиться от серьезных заболеваний. Что это за процедура и стоит ли она своих денег?

Трансплантация фекальной микробиоты: Серьезное вмешательство и сомнительная законность

Официально операция называется «трансплантация фекальной микробиоты». Эксперты предупреждают — это весьма серьезное вмешательство, сравнимое с пересадкой органов.

К тому же в РФ эта процедура пока ещё официально не разрешена, а последствия могут быть очень печальными — вплоть до летального исхода.

Клиники в погоне за прибылью: 40-100 тысяч рублей за сомнительную операцию

Однако ряд клиник в погоне за прибылью игнорирует запреты и предлагают своим клиентам пересадить чужой кал. Стоимость сомнительной операции — от 40 до 100 тысяч рублей.

Реакция общества: Шок, высмеивание и остроумие

Пока одни россияне уже готовы выложить немалую сумму, чтобы пересадить себе чужие экскременты, другие хватаются за голову — люди не понимают, как можно по собственной воле согласиться на такое, да еще и за приличные деньги.

«Какая-то дерьмовая операция».

«Фу, что за методы лечения в наше время, хуже народных уже».

Есть и те, кто соревнуются в остроумии, высмеивая очередную модную тенденцию:

«Я могу быть донором кала! Куда записаться? Жена тоже может!».

«Могу мужа в качестве донора предоставить. Деньги на ипотеку нужны».

«Ну этого сырья у нас навалом. Можем даже экспорт наладить».

Научное обоснование: Восстановление микрофлоры ЖКТ

Некоторые, впрочем, поясняют, что речь идет о пересадке именно микрофлоры, а не самого кала. Дело в том, что ряде заболеваний у пациентов отсутствует микрофлора, а подобное донорство позволяет восстановить работу ЖКТ.

Что такое трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ)?

Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) — это процедура, при которой фекальная микробиота (бактерии, вирусы, грибки и другие микроорганизмы), полученная от здорового донора, пересаживается в кишечник пациента с целью восстановления нормальной микрофлоры.

Показания к ТФМ:

  • Рецидивирующая Clostridium difficile инфекция (CDI): Это основное показание к ТФМ. CDI — это инфекция толстой кишки, вызванная бактерией Clostridium difficile, которая часто развивается после приема антибиотиков.
  • Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК): ТФМ может быть использована для лечения ВЗК, таких как болезнь Крона и язвенный колит, но результаты исследований пока неоднозначны.
  • Другие заболевания: ТФМ исследуется в качестве потенциального метода лечения других заболеваний, таких как синдром раздраженного кишечника (СРК), метаболический синдром, аутизм и даже некоторые психические расстройства, но пока нет достаточных доказательств эффективности.

Мнение экспертов

Как пишет 78.ru, мнения экспертов о ТФМ расходятся. Некоторые считают ее перспективным методом лечения, другие — сомнительной процедурой с неопределенными рисками.

Важно помнить, что ТФМ — это не панацея от всех болезней, и принимать решение о ее проведении следует только после консультации с опытным врачом и тщательной оценки всех рисков и пользы.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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