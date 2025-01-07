Городовой / Общество / Елка на Новый год 2026 по выгодной цене: когда покупать искусственную красавицу в Петербурге?
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Елка на Новый год 2026 по выгодной цене: когда покупать искусственную красавицу в Петербурге?

7 января 2025 15:32
Женщина выбирает елку
Елка на Новый год 2026 по выгодной цене: когда покупать искусственную красавицу в Петербурге?
Фото Городовой ру

Интересное решение для экономии.

Новый год – волшебное время, наполненное ожиданием чуда, а елка – неотъемлемая часть для создания праздничной атмосферы. Когда же лучше всего купить искусственную зеленую красавицу, чтобы сэкономить на этом важном атрибуте праздника в 2026 году? Оказалось, что задуматься об этом стоит уже сейчас.

Эксперты советуют не откладывать покупку елки на последний момент. По их мнению, оптимальное время для приобретения новогодней красавицы – уже сейчас, в январе, а не в декабре прямо перед праздником , как это часто бывает. Заместитель директора Института народохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Кувалин подчеркивает, что цены на новогодние товары, в том числе елки, в декабре, как правило, растут. А вот в январе, после новогодних праздников, спрос на новогодние товары резко падает. Продавцы, чтобы избавиться от остатков, могут предложить более выгодные цены.

Если после праздников у вас покупка елки в бюджет ну никак не «влезает», не расстраивайтесь. Купить ее можно будет и летом. Главное успеть до августа, ведь уже с сентября все сезонные товары начнут понемногу расти в цене и тогда о выгоде говорить не придется. Выберите подходящую для вас модель и следите за динамикой цен в течение нескольких месяцев.

В общем, как и во многих других вопросах, связанных с финансовой стороной жизни, оптимальный подход к решению этой задачи — заблаговременная планировка и отслеживание актуальных предложений на рынке.

Новости по теме
Регулярные рейсы парома «Антей» свяжут Петербург и Калининград с 15 января: цены и расписание Регулярные рейсы парома «Антей» свяжут Петербург и Калининград с 15 января: цены и расписание 13 января 2025 17:03
Как будут работать петербургские пункты выдачи Wildberries в Новый год: график на 31 декабря и 1 января Как будут работать петербургские пункты выдачи Wildberries в Новый год: график на 31 декабря и 1 января 18 декабря 2024 14:14
«Золотые» салаты: в какую цену петербуржцам обойдутся продукты для оливье и селедки под шубой в Новый год «Золотые» салаты: в какую цену петербуржцам обойдутся продукты для оливье и селедки под шубой в Новый год 15 декабря 2024 17:01
Праздничная елка и не только: какие развлечения будут на Дворцовой площади под Новый год Праздничная елка и не только: какие развлечения будут на Дворцовой площади под Новый год 12 декабря 2024 16:59
К Новому году станут еще дороже: мобильные телефоны выросли в цене на 15% К Новому году станут еще дороже: мобильные телефоны выросли в цене на 15% 29 октября 2024 08:00
Автор:
Юлия Степанова
Общество Праздники
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».