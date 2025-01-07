Елка на Новый год 2026 по выгодной цене: когда покупать искусственную красавицу в Петербурге?

Новый год – волшебное время, наполненное ожиданием чуда, а елка – неотъемлемая часть для создания праздничной атмосферы. Когда же лучше всего купить искусственную зеленую красавицу, чтобы сэкономить на этом важном атрибуте праздника в 2026 году? Оказалось, что задуматься об этом стоит уже сейчас.

Эксперты советуют не откладывать покупку елки на последний момент. По их мнению, оптимальное время для приобретения новогодней красавицы – уже сейчас, в январе, а не в декабре прямо перед праздником , как это часто бывает. Заместитель директора Института народохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Кувалин подчеркивает, что цены на новогодние товары, в том числе елки, в декабре, как правило, растут. А вот в январе, после новогодних праздников, спрос на новогодние товары резко падает. Продавцы, чтобы избавиться от остатков, могут предложить более выгодные цены.

Если после праздников у вас покупка елки в бюджет ну никак не «влезает», не расстраивайтесь. Купить ее можно будет и летом. Главное успеть до августа, ведь уже с сентября все сезонные товары начнут понемногу расти в цене и тогда о выгоде говорить не придется. Выберите подходящую для вас модель и следите за динамикой цен в течение нескольких месяцев.

В общем, как и во многих других вопросах, связанных с финансовой стороной жизни, оптимальный подход к решению этой задачи — заблаговременная планировка и отслеживание актуальных предложений на рынке.