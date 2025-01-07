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В Петербурге задумались над необычной утилизацией новогодних елок

7 января 2025 10:32
Мужчина на лодке с елью
В Петербурге задумались над необычной утилизацией новогодних елок
Фото Городовой ру

Способ кажется забавным, но только на первый взгляд.

Финляндия снова удивляет мир нестандартным подходом к экологии: там рождественские елки отправляют на дно водоемов, чтобы улучшить микрофлору. Такой метод привлек внимание не только иностранцев, но и жителей Петербурга, где проблема утилизации хвойных тоже стоит остро.

Экологичный способ утилизации: что придумали финны

После завершения праздников финны собирают выброшенные елки и отправляют их в водоемы. По словам Кари-Матти Вуори, ведущего научного сотрудника Института окружающей среды Финляндии, этот метод стимулирует рост микроорганизмов, укрепляет популяцию рыб и способствует увеличению биологического разнообразия. Практика уже применена на водоемах Хельсинки, Пирканмаа и Лапландии, и результаты впечатляют.

Как это может помочь Петербургу?

В Петербурге после праздников часто возникают свалки из елок, особенно в частном секторе и на окраинах города. Жители Ленобласти уже жаловались на огромные груды деревьев, оставленные без утилизации. При этом хвойные деревья могут принести пользу природе — например, стать частью экосистемы водоемов или помочь в создании кормовых баз для животных.

Петербургские идеи и перспективы

Хотя утилизация елок через размещение в водоемах пока не обсуждается на официальном уровне, идея вполне может быть реализована в будущем. У Петербурга, с его многочисленными парками, каналами и водоемами, есть потенциал для внедрения такого экологичного способа. Кроме того, подобные инициативы могли бы стать отличным экологическим проектом для волонтеров и городских активистов, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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