Минэнерго: промышленности пора привыкать к высокой стоимости электроэнергии

Эра дешевой электроэнергии завершилась, и теперь бизнесу, в том числе владельцам центров обработки данных (ЦОДов), придется адаптироваться к новым реалиям. На конференции о возобновляемой энергетике представители отрасли заявили, что промышленным потребителям следует смириться с ростом цен.

Заместитель министра энергетики Евгений Грабчак лично заявил:

«Энергия денег стоит. Эра дешевой энергии закончилась. Давайте к этому привыкать. Сейчас не до жиру».

Спикер также подчеркнул, что рентабельность новых энергетических объектов возможна лишь при увеличении стоимости электроэнергии в 2–3 раза. Главный вопрос — готовы ли потребители платить больше ради инвестиций в развитие, пишет источник.

Для Петербурга, активно развивающего IT-инфраструктуру, это станет вызовом. Подорожание энергоресурсов неизбежно скажется на бизнесе, а владельцам ЦОДов придется искать баланс между рентабельностью и стоимостью услуг.