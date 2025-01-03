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Минэнерго: промышленности пора привыкать к высокой стоимости электроэнергии

3 января 2025 13:31
Опоры высоковольтного напряжения
Минэнерго: промышленности пора привыкать к высокой стоимости электроэнергии
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

К чему готовиться потребителям.

Эра дешевой электроэнергии завершилась, и теперь бизнесу, в том числе владельцам центров обработки данных (ЦОДов), придется адаптироваться к новым реалиям. На конференции о возобновляемой энергетике представители отрасли заявили, что промышленным потребителям следует смириться с ростом цен.

Заместитель министра энергетики Евгений Грабчак лично заявил:

«Энергия денег стоит. Эра дешевой энергии закончилась. Давайте к этому привыкать. Сейчас не до жиру».

Спикер также подчеркнул, что рентабельность новых энергетических объектов возможна лишь при увеличении стоимости электроэнергии в 2–3 раза. Главный вопрос — готовы ли потребители платить больше ради инвестиций в развитие, пишет источник.

Для Петербурга, активно развивающего IT-инфраструктуру, это станет вызовом. Подорожание энергоресурсов неизбежно скажется на бизнесе, а владельцам ЦОДов придется искать баланс между рентабельностью и стоимостью услуг.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургЖКХ
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