«Если быть точным» составили топ регионов по сбалансированному питанию: на каком месте петербуржцы

Санкт-Петербург занял шестое место в рейтинге регионов России по сбалансированности питания. Таковы результаты исследования проекта «Если быть точным», которое проанализировало рацион жителей различных регионов страны.

Наиболее сбалансированное питание в России наблюдается у жителей Дагестана, Чувашии и Чечни. Эти регионы возглавляют рейтинг благодаря традиционным пищевым привычкам и доступности качественных продуктов.

Интересно, что Санкт-Петербург в рейтинге обогнал Москву, которая заняла восьмое место. Это говорит о том, что, несмотря на схожие экономические условия, жители Петербурга в среднем питаются более сбалансированно, чем жители столицы.

Еще Санкт-Петербург вошел в число лидеров по потреблению мяса, молока и молочных продуктов. Это является достаточно важным фактором, влияющим на сбалансированность рациона, так как эти продукты являются источниками белка, кальция и других важных питательных веществ.

Исследование также выявило значительные различия в питании между обеспеченными и бедными россиянами. Обеспеченные граждане едят вдвое больше продуктов почти всех категорий, чем самые бедные, а фруктов потребляют почти в три раза больше. При этом они тратят на еду меньшую долю своего бюджета (18%) по сравнению со средним россиянином (36%).

Лучше всего питаются одинокие россияне и семьи без детей, а член многодетной семьи в сутки потребляет на 17% меньше калорий, чем в среднем по стране. Это говорит о том, что экономическая ситуация и состав семьи оказывают значительное влияние на качество питания.

Результаты исследования подтверждают, что жители Санкт-Петербурга в целом придерживаются здорового рациона, но также указывают на необходимость дальнейшего улучшения качества питания и обеспечения его доступности для всех слоев населения.

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