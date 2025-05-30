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«Гнезда специально оставляю»: чем муравьи полезны для растений

Опубликовано: 30 мая 2025 10:16
Муравьи
«Гнезда специально оставляю»: чем муравьи полезны для растений
Globallookpress / Konstantin Mikhailov / Russian Look

Мы привыкли избавляться от муравьев на своем участке, но важно помнить, что эти насекомые приносят и пользу.

Муравьи — одни из самых трудолюбивых и организованных насекомых. Кажется, что они работают только для своей пользы и даже причиняют вред растениям, но это не так.

Их называют санитарами природы и не зря, ведь тот вклад, который они вносят, может перекрыть все минусы их присутствия в огороде. Многие факты делают муравьев незаменимыми помощниками человека и природы, если, конечно, насекомые не поселились в квартире.

Какая польза от муравьев?

Эти трудолюбивые насекомые способствуют улучшению качества почвы, а также помогают разлагать растительные остатки. Кроме того, муравьи распространяют семена растений, а также ими питаются многие птицы и животные. Муравьиный яд и выделения обладают антисептическими свойствами и поэтому применяются в медицине.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала порталу «Городовой», как муравьи помогают растениям на участке.

«Они поддерживают воздушный режим. Если зальешь цветы сильно водой, то воздух не проникает к корням. А муравьи делают норы, то есть аэрацию корням.

Это положительный фактор, потому что корни растений должны дышать. Они всасывают, они работают, но для этого они должны дышать. Муравьи и обеспечивают эту пористость почвы.

Даже оставленные муравейники — это переработанная почва. Иной раз я эти гнезда специально оставляю, потому почва в них получается вся в комочках, рыхлая и обогащенная минеральными веществами», — объясняет эксперт.

Но есть и вред

Муравьи защищают и помогают развиваться колониям тли. Дело в том, что насекомые находятся во взаимовыгодных отношениях, поэтому существуют вместе. Тля выделяет сладкую жидкость, которой и питаются муравьи. Однако подруга трудолюбивых насекомых сильно вредит растениям, высасывает соки из них и привлекает других вредителей.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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