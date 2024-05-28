Эти казахские блюда вы точно захотите попробовать: в других странах такое не готовят

Казахстан — одно из тех государств, в которые россияне могут поехать даже без загранпаспорта. Помимо развитой инфраструктуры и красот природы, эта страна может удивить кухней. Некоторые из блюд вы наверняка захотите впоследствии приготовить и дома.
Бешбармак
Пожалуй, самым известным блюдом в Казахстане считается бешбармак. Готовят его из говядины или конины, которую отваривают вместе с луком и тонкими лепешками из теста наподобие пельменного. В ходе варки ароматы всех ингредиентов перемешиваются. В итоге перед таким горячим становится невозможно устоять. Мясо готовят долго, чтобы оно почти что отделялось от кости.
Казы
Казы можно назвать скорее закуской, нежели полноценным блюдом. На вид оно напоминает колбасу, но готовится не из свинины или курицы, а из конины. Подают такое лакомство вместе с нарезанным луком и кумысом — традиционным кисломолочным напитком, изготовленным из молока кобылы.
Куырдак
А вот решиться попробовать куырдак смогут разве что любители субпродуктов баранины или говядины. Сердце, легкие и печень режут на кубики и обжаривают в течение 30 минут на курдючном жире. Также добавляют лук и овощи по вкусу.
Кеспе
Этот казахский суп с лапшой имеет нечто общее с русским «Куриным», только берут для него не птицу, а говядину, баранину, конину или даже верблюжатину. Сперва мясо долго готовят, чтобы получился наваристый бульон, затем добавляют приготовленную вручную яичную лапшу, морковь и свежую зелень.
Баурсак
Баурсаки можно назвать казахскими пончиками. Их в больших количествах готовят на праздник Наурыз. Из дрожжевого теста формируют кружочки и обжаривают в казанах, заполненных растительным маслом. Подают воздушное лакомство со сметаной. Баурсаки нельзя назвать десертом, они получаются несладкими и иногда заменяют хлеб.
Иримшик
Так называют казахский творог, который весьма непросто приготовить. Молоко доводят до кипения на медленном огне, затем немного охлаждают, вливают закваску, перемешивают и оставляют на пару часов. Далее молоко снова подогревают на медленном огне и доводят до кипения. Когда образуется творожный сгусток, отделяют сыворотку. Затем творог кладут в мешочек и дают стечь лишней жидкости, говорится на портале Advantour.
Источник фото: Legion-Media