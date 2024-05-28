Эти казахские блюда вы точно захотите попробовать: в других странах такое не готовят

Казахстан — одно из тех государств, в которые россияне могут поехать даже без загранпаспорта. Помимо развитой инфраструктуры и красот природы, эта страна может удивить кухней. Некоторые из блюд вы наверняка захотите впоследствии приготовить и дома.

Бешбармак

Пожалуй, самым известным блюдом в Казахстане считается бешбармак. Готовят его из говядины или конины, которую отваривают вместе с луком и тонкими лепешками из теста наподобие пельменного. В ходе варки ароматы всех ингредиентов перемешиваются. В итоге перед таким горячим становится невозможно устоять. Мясо готовят долго, чтобы оно почти что отделялось от кости.

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Казы

Казы можно назвать скорее закуской, нежели полноценным блюдом. На вид оно напоминает колбасу, но готовится не из свинины или курицы, а из конины. Подают такое лакомство вместе с нарезанным луком и кумысом — традиционным кисломолочным напитком, изготовленным из молока кобылы.

Куырдак

А вот решиться попробовать куырдак смогут разве что любители субпродуктов баранины или говядины. Сердце, легкие и печень режут на кубики и обжаривают в течение 30 минут на курдючном жире. Также добавляют лук и овощи по вкусу.

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Кеспе

Этот казахский суп с лапшой имеет нечто общее с русским «Куриным», только берут для него не птицу, а говядину, баранину, конину или даже верблюжатину. Сперва мясо долго готовят, чтобы получился наваристый бульон, затем добавляют приготовленную вручную яичную лапшу, морковь и свежую зелень.

Баурсак

Баурсаки можно назвать казахскими пончиками. Их в больших количествах готовят на праздник Наурыз. Из дрожжевого теста формируют кружочки и обжаривают в казанах, заполненных растительным маслом. Подают воздушное лакомство со сметаной. Баурсаки нельзя назвать десертом, они получаются несладкими и иногда заменяют хлеб.

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Иримшик

Так называют казахский творог, который весьма непросто приготовить. Молоко доводят до кипения на медленном огне, затем немного охлаждают, вливают закваску, перемешивают и оставляют на пару часов. Далее молоко снова подогревают на медленном огне и доводят до кипения. Когда образуется творожный сгусток, отделяют сыворотку. Затем творог кладут в мешочек и дают стечь лишней жидкости, говорится на портале Advantour.

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