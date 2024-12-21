Эти места в Петербурге советует посетить Цискаридзе: танцор сам их обожает

Николай Цискаридзе, ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой и один из самых известных артистов балета современности, называет Петербург городом своей судьбы. Здесь он находит вдохновение в исторических местах, театрах, парках и ресторанах. Вот 13 мест, которые Цискаридзе считает особенно важными для себя.
1. Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой
Улица Зодчего Росси — место, где зародился русский балет. Цискаридзе впервые попал сюда в 1987 году и до сих пор считает Академию главной балетной Меккой.
2. Русский музей
В Михайловском дворце на Цискаридзе сильное впечатление произвела работа Васнецова «Богоматерь с младенцем». Это место связано для него с глубокими личными переживаниями.
3. Мариинский театр
«Мариинка» стала для Цискаридзе местом судьбоносных событий. Он часто бывает здесь, чтобы поддерживать учеников и наслаждаться магией театра.
4. Buddha-Bar
Хотя Цискаридзе не любит шумные места, этот бар, по его словам, заслуживает внимания благодаря атмосфере и возможности показать его гостям.
5. Михайловский замок
Когда-то таинственное здание, которое Цискаридзе мечтал посетить в детстве. Сейчас он любит возвращаться сюда за вдохновением.
6. Терраса miXup на крыше отеля W
Отсюда открывается захватывающий вид на Исаакиевский собор, напоминая Цискаридзе о его любви к Петербургу.
7. Зимняя канавка
Одна из любимых пешеходных зон артиста, особенно зимой, когда город кажется волшебным.
8. БДТ им. Г. А. Товстоногова
Посещение этого театра связано у Цискаридзе с детскими воспоминаниями о походах с мамой.
9. Памятник Екатерине II
Место встречи с мамой, которое до сих пор вызывает у него теплую ностальгию.
10. Ресторан «Корюшка»
Здесь Цискаридзе наслаждается кухней и видами на Петропавловскую крепость и Дворцовую набережную.
11. Парки Крестовского острова
Эти природные уголки ассоциируются у артиста с детством и прогулками.
12. Никольский собор
Цискаридзе находит в этом храме особую тишину и вдохновение, отмечая его архитектурную красоту.
13. Ресторан «Хочу харчо»
Расположенный неподалеку от Сенной площади, ресторан предлагает кавказскую кухню, которая напоминает Цискаридзе о родных краях.
Эти места не только показывают Петербург глазами артиста, но и помогают понять, как город с его архитектурой, культурой и атмосферой влияет на творческих людей.