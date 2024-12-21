Эти места в Петербурге советует посетить Цискаридзе: танцор сам их обожает

Николай Цискаридзе, ректор Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой и один из самых известных артистов балета современности, называет Петербург городом своей судьбы. Здесь он находит вдохновение в исторических местах, театрах, парках и ресторанах. Вот 13 мест, которые Цискаридзе считает особенно важными для себя.

1. Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой

Улица Зодчего Росси — место, где зародился русский балет. Цискаридзе впервые попал сюда в 1987 году и до сих пор считает Академию главной балетной Меккой.

2. Русский музей

В Михайловском дворце на Цискаридзе сильное впечатление произвела работа Васнецова «Богоматерь с младенцем». Это место связано для него с глубокими личными переживаниями.

3. Мариинский театр

«Мариинка» стала для Цискаридзе местом судьбоносных событий. Он часто бывает здесь, чтобы поддерживать учеников и наслаждаться магией театра.

4. Buddha-Bar

Хотя Цискаридзе не любит шумные места, этот бар, по его словам, заслуживает внимания благодаря атмосфере и возможности показать его гостям.

5. Михайловский замок

Когда-то таинственное здание, которое Цискаридзе мечтал посетить в детстве. Сейчас он любит возвращаться сюда за вдохновением.

6. Терраса miXup на крыше отеля W

Отсюда открывается захватывающий вид на Исаакиевский собор, напоминая Цискаридзе о его любви к Петербургу.

7. Зимняя канавка

Одна из любимых пешеходных зон артиста, особенно зимой, когда город кажется волшебным.

8. БДТ им. Г. А. Товстоногова

Посещение этого театра связано у Цискаридзе с детскими воспоминаниями о походах с мамой.

9. Памятник Екатерине II

Место встречи с мамой, которое до сих пор вызывает у него теплую ностальгию.

10. Ресторан «Корюшка»

Здесь Цискаридзе наслаждается кухней и видами на Петропавловскую крепость и Дворцовую набережную.

11. Парки Крестовского острова

Эти природные уголки ассоциируются у артиста с детством и прогулками.

12. Никольский собор

Цискаридзе находит в этом храме особую тишину и вдохновение, отмечая его архитектурную красоту.

13. Ресторан «Хочу харчо»

Расположенный неподалеку от Сенной площади, ресторан предлагает кавказскую кухню, которая напоминает Цискаридзе о родных краях.

Эти места не только показывают Петербург глазами артиста, но и помогают понять, как город с его архитектурой, культурой и атмосферой влияет на творческих людей.