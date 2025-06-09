«Это камикадзе»: можно ли бороться с медведкой на участке при помощи соли и песка

Медведка — один из самых опасных вредителей на огородах и в садах. Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», как с ней справиться, и почему подручные средства не помогут.

По словам специалиста, медведка — это «совершенное существо», победить которое можно только ядами и правильной профилактикой. Никакой соли, сахара и песка использовать не нужно, это пустая трата денег.

«Весной и летом — только приманки с ядом. Никакой песок, соль, "народные средства" не помогут. Совершенное существо, это камикадзе, вообще плевать», — объясняет Тихонова.

Однако, как подчёркивает агроном, главный удар по медведке нужно наносить осенью. Именно тогда она закладывает гнёзда — чаще всего в свежем навозе или компосте.

«Навоз нельзя оставлять на зиму в куче — его нужно рассеивать по участку. То же касается компостных ям: хотя бы два года лучше их не делать совсем, особенно если вредитель уже замечен», — советует Тихонова.

Также стоит следить за тем, откуда могла прийти медведка: если навоз или грунт привозили из других мест — именно оттуда она могла распространиться.

Ищите не взрослую особь, а гнездо. Если уничтожить его — весной уже никто не вылезет, подытожила эксперт.

Важно: медведка легко распространяется с участка на участок. Если есть риск заражения от соседей, лучше рассыпать барьерные средства по периметру.