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«Это нечестно по отношению к гостю»: зачем петербургские рестораны уменьшают порции

Опубликовано: 18 июня 2025 10:32
Ресторан, еда
«Это нечестно по отношению к гостю»: зачем петербургские рестораны уменьшают порции
Городовой ру

Стоимость блюд в ресторанах Северной столицы заметно увеличилась, и бизнесмены ищут пути, как остановить рост цен.

В 2025 году цены в петербургских ресторанах и кафе взлетели почти на треть. Бизнесмены объясняют подорожание на 30%, ростом цен на продукты.

В бюджетных заведениях — пекарнях, столовых, фастфуде, цены выросли не так сильно, примерно на 15%, а в ресторанах среднего и премиального сегментов — на 10-20%.

При этом многие заведения вынуждены не просто поднимать цены, но и сокращать порции, чтобы хоть как-то удержать расходы под контролем.

Причина подорожания

Шеф-повар Павел Шолохов рассказал «Городовому», какие факторы влияют на цены в ресторанах.

«Первый — это закупочная цена. Понятно, что можно найти дешевле, но не всегда, а точнее редко, когда дешево — это качественно.

Второй — рост цен на коммунальные услуги и аренда.

Третье — заработная плата сотрудников ресторана или бара. Цены растут на все, соответственно, и зарплаты сотрудников надо увеличивать», — объясняет эксперт.

Качество важнее

Повар отмечает, что слышал об уменьшении порций во многих ресторанах Санкт-Петербурга, но в своем заведении он решил эту проблему по-другому.

«По мне — это нечестно по отношению к гостю, лучше цену сделать выше на блюдо, но вес и качество отставить на высоком уровне.

Мы тоже вынуждены были поднять цены на некоторые позиции, но гостя это не смутило, так как к нам приходят за качественной и вкусной едой, и небольшая разница в цене их не пугает, все и все понимают и принимают», — рассказал Павел.

Эксперты считают, что цены продолжат расти и дальше — летом 2025 года ожидается еще 10-15% подорожания. При этом спрос на рестораны может снизиться.

Для многих людей посещение кафе становится менее доступным. Впрочем, более демократичные заведения и фастфуд пока сохраняют стабильный поток посетителей.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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