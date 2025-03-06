Фальшивые скидки и акции: как не стать жертвой мошенников на 8 марта

Праздничная суета перед 8 марта — золотое время для мошенников. Они используют популярные подарки как приманку: цветы, украшения и электронику. Всё выглядит идеально — красивые сайты, заманчивые скидки и ограниченные по времени акции. Но как только вы переводите деньги, товар исчезает вместе с продавцом.
Специалисты предупреждают: число поддельных интернет-магазинов резко выросло в последние недели. Основная схема проста — вы оплачиваете заказ заранее, но остаётесь ни с чем. Особенно настораживают сайты с доменами, зарегистрированными недавно или с явными ошибками в адресе.
Фейковые конкурсы и скидки: что ещё придумали аферисты?
Кроме сайтов, мошенники атакуют соцсети и электронную почту. Одна из популярных схем — фальшивые конкурсы и розыгрыши. Вам предлагают выиграть сертификаты на покупки, но для получения «приза» просят оплатить символическую сумму или ввести данные банковской карты.
Не отстают и фишинговые сайты. Жертвам приходят письма с заманчивыми предложениями и ссылками, ведущими на поддельные ресурсы. На таких сайтах могут просить ввести данные карты или провести «верификацию», которая заканчивается опустошённым счётом.
Фальшивые службы доставки и SMS
Отдельное внимание стоит уделить фейковым службам доставки. Вы заказываете букет для любимой, получаете подтверждение по SMS со ссылкой, а там — очередной поддельный сайт, который запрашивает данные карты. Как только вы вводите их, деньги списываются мгновенно.
Эксперты советуют не переходить по сомнительным ссылкам и проверять информацию о компаниях заранее. Если есть сомнения, лучше связаться с продавцом напрямую и уточнить детали.
Советы МВД: как не попасть на удочку мошенников
Министерство внутренних дел уже выпустило рекомендации для тех, кто планирует покупки к 8 марта:
- Проверяйте сайты через базы данных WHOIS. Если домен зарегистрирован недавно, это повод насторожиться.
- Используйте поиск по изображениям. Если картинка товара встречается на множестве разных сайтов — это может быть подделка.
- Переводите деньги только проверенным продавцам. Если сайт предлагает оплату только по предоплате — это тревожный сигнал.
«Покупатели должны соблюдать правила перевода денег физическим лицам и внимательно проверять сайты или профили в соцсетях. Даже если цены кажутся заманчивыми, лучше потратить немного времени на проверку, чем потерять деньги», — цитирует пресс-службу МВД Контрольная закупка.
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