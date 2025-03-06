Фальшивые скидки и акции: как не стать жертвой мошенников на 8 марта

Праздничная суета перед 8 марта — золотое время для мошенников. Они используют популярные подарки как приманку: цветы, украшения и электронику. Всё выглядит идеально — красивые сайты, заманчивые скидки и ограниченные по времени акции. Но как только вы переводите деньги, товар исчезает вместе с продавцом.

Специалисты предупреждают: число поддельных интернет-магазинов резко выросло в последние недели. Основная схема проста — вы оплачиваете заказ заранее, но остаётесь ни с чем. Особенно настораживают сайты с доменами, зарегистрированными недавно или с явными ошибками в адресе.

Фейковые конкурсы и скидки: что ещё придумали аферисты?

Кроме сайтов, мошенники атакуют соцсети и электронную почту. Одна из популярных схем — фальшивые конкурсы и розыгрыши. Вам предлагают выиграть сертификаты на покупки, но для получения «приза» просят оплатить символическую сумму или ввести данные банковской карты.

Не отстают и фишинговые сайты. Жертвам приходят письма с заманчивыми предложениями и ссылками, ведущими на поддельные ресурсы. На таких сайтах могут просить ввести данные карты или провести «верификацию», которая заканчивается опустошённым счётом.

Фальшивые службы доставки и SMS

Отдельное внимание стоит уделить фейковым службам доставки. Вы заказываете букет для любимой, получаете подтверждение по SMS со ссылкой, а там — очередной поддельный сайт, который запрашивает данные карты. Как только вы вводите их, деньги списываются мгновенно.

Эксперты советуют не переходить по сомнительным ссылкам и проверять информацию о компаниях заранее. Если есть сомнения, лучше связаться с продавцом напрямую и уточнить детали.

Советы МВД: как не попасть на удочку мошенников

Министерство внутренних дел уже выпустило рекомендации для тех, кто планирует покупки к 8 марта:

Проверяйте сайты через базы данных WHOIS. Если домен зарегистрирован недавно, это повод насторожиться.

Если домен зарегистрирован недавно, это повод насторожиться. Используйте поиск по изображениям. Если картинка товара встречается на множестве разных сайтов — это может быть подделка.

Если картинка товара встречается на множестве разных сайтов — это может быть подделка. Переводите деньги только проверенным продавцам. Если сайт предлагает оплату только по предоплате — это тревожный сигнал.

«Покупатели должны соблюдать правила перевода денег физическим лицам и внимательно проверять сайты или профили в соцсетях. Даже если цены кажутся заманчивыми, лучше потратить немного времени на проверку, чем потерять деньги», — цитирует пресс-службу МВД Контрольная закупка.

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