Фарфор, лепнина и отсылка к Пушкину: что скрывает вокзал Царское Село

Здание железнодорожного вокзала в городе Пушкин, ранее Царское Село, давно стало привычной частью городской среды. Но не все знают, какие архитектурные и художественные сокровища скрывает его интерьер.

Лишь недавно, после закрытия ресторанной зоны, в помещении вокзала полностью открылся уникальный элемент декора — стена, облицованная фарфоровыми плитами, созданными на Ломоносовском фарфоровом заводе.

Фарфоровая композиция украшена рельефами в виде гирлянд и венков из роз. Её разработкой занимались известные мастера: архитектор Е.А. Левинсон, технолог Г.Л. Ефремов и скульптор Л.Г. Семёнов.

Эти декоративные элементы долгое время были скрыты за буфетной стойкой, но теперь доступны для обозрения — тонкая работа и яркая роспись делают панно одной из жемчужин здания.

Сам вокзал имеет богатую историю. Первая железная дорога из Петербурга в Царское Село была открыта 30 октября 1837 года, а само здание вокзала неоднократно перестраивалось.

Нынешний вокзал — четвёртый по счёту — был построен в 1949 году к 150-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, имя которого носит город. Об этом напоминает интересная деталь в интерьере — даты 1799–1949, размещённые в портале кассового зала.

Без пояснений они могут показаться случайными, но речь идёт именно о юбилейной дате великого поэта.

Нынешнее здание вокзала получило Сталинскую премию III степени за архитектурные и художественные достоинства. Внутри — лепнина, расписные потолки с изображением дубов и симметричных орнаментов, барельефы с портретами Пушкина, скульптурные изображения архитектурных объектов Царскосельского парка.

В отделке участвуют даже элементы вентиляции — их художественное оформление стало частью общего ансамбля.

Особого внимания заслуживает зал ожидания: здесь установлены массивные люстры, мебель в стиле послевоенного ампира и росписи на потолках.

В 1950-х годах оформление интерьеров выполняли молодые выпускники Ленинградского художественно-промышленного училища и мастера, работавшие десятилетиями — в том числе лепщик Громов, посвятивший ремеслу 55 лет.

Сегодня здание вокзала — не просто транзитная точка, но полноценный архитектурный памятник эпохи. И хотя оно не всегда оказывается в центре внимания туристов, достаточно лишь поднять голову или замедлить шаг, чтобы заметить, как много деталей хранят в себе культурные коды разных эпох — от даты рождения поэта до лепных панно и фарфоровых гирлянд.

Адрес: г. Пушкин, Привокзальная пл., д. 1