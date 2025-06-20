Фьорды, «гейзеры» и лабиринты: какие еще жемчужины спрятаны Ленобласти

На просторах Ленинградской области есть загадочные и необычные места, которые стоит посетить.

Ленинградская область — это только леса и дачи, а настоящие загадочные места, которые мало кто знает. Однако они стоят внимания, так как на просторах региона встречаются неожиданные чудеса природы.

Гатчинские гейзеры

Начнем с одного из самых необычных явлений Ленобласти — гейзеры возле деревни Корпиково. Это не вулканические гейзеры, как на Камчатке, но местные называют так фонтаны воды, которые бьют прямо из земли.

Всего таких «гейзеров» около пяти. Вода здесь очень холодная и чистая. Откуда они взялись? Точного ответа нет, но есть несколько версий, сообщает Петербург Центр.

Одна из них — в советские времена здесь бурили скважины для запасного водоснабжения, но проект забросили, и вода под давлением начала выходить наружу.

Другая версия — это остатки системы резервных газохранилищ или запасного водопровода на случай войны. Как бы там ни было, гейзеры стали любимым местом для прогулок и фотосессий.

Церковь Андрея Первозванного на острове

В Ленобласти есть уникальный храм — церковь Андрея Первозванного, расположенная на маленьком острове посреди реки Вуокса. Ближайший населенный пункт — посёлок Мельниково

Добраться туда можно только на лодке, а вокруг — тишина и красота природы.

Липовское соленое озеро

На Кургаловском полуострове прячется Липовское озеро — единственное в регионе соленое озеро с лечебной водой.

Местные жители ценят его за целебные свойства, а туристы — за необычный пейзаж. До Липовского озера в северной части Кургаловского полуострова можно добраться через Ломоносов, Сосновый Бор и Усть-Лугу на автомобиле вдоль залива.

Каменный лабиринт на острове Крутояр

Еще одна загадка — древний каменный лабиринт на острове Крутояр недалеко от Выборга. Его построили рыбаки, чтобы привлечь удачу и сосредоточиться перед ловлей.

Сейчас лабиринт сохранился рядом с остатками древней финской деревни. Прогулка по нему — как путешествие в прошлое.

Ладожские шхеры

Если хочется увидеть что-то похожее на норвежские фьорды, отправляйтесь к Ладожским шхерам — архипелагу скалистых островов с узкими проливами на северо-западе Ладожского озера.

Здесь можно гулять по камням, любоваться водой и наслаждаться тишиной. Добраться до них модно электричкой до Кузнечного вокзала. Затем до поселка Березово. А там потребуется нанять катер.

Все эти места — отличная возможность открыть для себя Ленинградскую область с новой стороны. Здесь есть и природа, и история, и загадки, которые ждут своих исследователей.

Если устали от городской суеты, отправляйтесь в путешествие по этим таинственным уголкам — впечатления гарантированы.