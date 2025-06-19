«Франкенштейн» из подвала под Гатчиной: пугающий «монстр» оказался редким «грибом бессмертия»

В подвале дома под Гатчиной обнаружен настоящий грибной «монстр», который вызвал у местных жителей настоящий интерес и в то же время страх.

Но на самом деле это не какое-то страшный пришелец, а редкий и очень необычный гриб — трутовик лакированный, или, как его еще называют, рейши.

Что же за гриб такой?

Трутовик лакированный — это гриб с яркой, блестящей шляпкой красно-желтого цвета, словно покрытой лаком. Однако она может достигать 30 см в диаметре.

Ножка у гриба короткая и толстая вообще никакая. Этот гриб растет на мертвой древесине — пнях, упавших деревьях чаще всего лиственных пород, таких как дуб, бук, ольха или береза.

В России трутовик лакированный считается редким и занесен в Красную книгу, поэтому за ним следят особенно тщательно. В природе он встречается нечасто и в небольших количествах.

Почему этот гриб такой необычный?

Трутовик лакированный — не просто гриб, а настоящий «гриб бессмертия». Уже более 2000 лет его используют в традиционной медицине Китая, Японии и Кореи.

Его ценят за множество полезных свойств: он помогает укрепить иммунитет, улучшает работу печени, успокаивает нервную систему и даже борется с некоторыми вирусами и бактериями.

Как нашли и что теперь будет с грибом?

Обнаружив это необычное растение в подвале частного дома, его подробно изучили, а его фотографии распространились по Сети.

Сначала гриб даже прозвали «Франкенштейном» из-за его странного вида. А директор Санкт-Петербургского микологического общества Владимир Тильте подтвердил, что это именно лакированный трутовик.

Его хотят забрать как экспонат для музея грибов в Петербурге. Тот факт, что он занесен в Красную книгу делает затруднительным его изъятие из природы, необходимо получить специальное разрешение, сообщает группа Музея грибов в ВК .

Сейчас такая заявка уже подана, и микологи надеются, что им разрешат сохранить этот редкий экземпляр для музея.

А еще такие находки напоминают нам, что природа полна загадок. Даже в самых неожиданных местах может появиться настоящий «шедевр».

Накануне в Петербурге, недалеко от центра города местные жители были удивлены, как грибы прорвали асфальт и выросли сквозь него. Но тут уже больше вопрос не к природе, а к качеству дорожного полотна.