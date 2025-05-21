Где мечтают жить российские пенсионеры: Краснодарский край лидирует, Москва — для северян, а что выбирают петербуржцы

Москва оказалась самым желанным городом для жизни на пенсии для жителей Крайнего Севера, тогда как остальные россияне предпочитают более теплые регионы. После выхода на пенсию многие россияне задумываются о смене места жительства.
Остаться дома: 75% россиян не планируют переезжать на пенсии
Как пишет banki.ru, подавляющее большинство опрошенных россиян старше 50 лет (75%) заявили, что не планируют менять место жительства после выхода на заслуженный отдых. Они предпочитают оставаться в привычной среде, ближе к родственникам, друзьям и сложившейся социальной инфраструктуре.
Лишь 18% респондентов рассматривают возможность переезда в другой регион. Оставшиеся 7% пока не определились с планами на будущее и затруднились дать однозначный ответ на этот вопрос.
Те, кто все же решился на переезд после выхода на пенсию, чаще всего называли Краснодарский край (25% респондентов).
Подмосковье и Крым: альтернативные варианты для пенсионной жизни
Второе место по популярности занимает ближнее Подмосковье: 15% опрошенных хотели бы проводить пенсионные годы недалеко от столицы, но в более спокойной и зеленой обстановке. Замкнул тройку лидеров Крым, туда мечтают переехать 12% опрошенных.
Санкт-Петербург, Ленинградская область и Калининград
10% респондентов захотели перебраться на пенсии в Санкт-Петербург, 8% — в Ленинградскую область. Калининградской области досталось 7% голосов, Москве и Ставропольскому краю — по 5%, Карачаево-Черкесии — 4%, Ростовской области — 2%.
Санкт-Петербург и Калининградская область также пользуются популярностью среди пенсионеров.
Москва — мечта северян: столица привлекает жителей Крайнего Севера
Миграционные предпочтения россиян оказались тесно связаны с их географическим местоположением. Так, для жителей Крайнего Севера, привыкших к суровым климатическим условиям, Москва стала абсолютным лидером: 40% респондентов из этого региона хотели бы переехать в столицу.
На втором месте по популярности у северян оказался Краснодарский край (25%). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (10%). Для жителей Крайнего Севера Москва является наиболее привлекательным местом для жизни на пенсии.
Центральная Россия: Краснодарский край и Крым — выбор жителей центральных регионов
Жители Центральной России, уже проживающие в относительно благоприятных условиях, чаще всего выбирают Краснодарский край (35%) и Крым (20%), а переезд в Москву (10%) рассматривают в основном как смену места жительства в пределах региона.
Дальний Восток, Юг и Северо-Запад: приверженность родному краю
На Дальнем Востоке, Юге России и на Северо-Западе большинство респондентов, напротив, планируют остаться в пределах своего федерального округа. Жители этих регионов планируют оставаться в пределах своего федерального округа.
Миграционные предпочтения россиян старше 50 лет при выходе на пенсию
|Группа респондентов
|Самый желанный регион/город
|% выбравших
|Второй по популярности
|% выбравших
|Третий по популярности
|% выбравших
|Жители Крайнего Севера
|Москва
|40%
|Краснодарский край
|25%
|Санкт-Петербург
|10%
|Жители Центральной России
|Краснодарский край
|35%
|Крым
|20%
|Москва
|10%
|Жители Дальнего Востока
|Приморский край
|30%
|Москва
|20%
|Краснодарский край
|15%
|Жители Сибири, Урала, Поволжья
|Краснодарский край
|—
|Москва/Подмосковье
|—
|—
|—
|Жители Северо-Запада
|Ленинградская обл./СПб
|—
|—
|—
|—
|—
|Жители Юга России
|Краснодарский край/Крым
|—
|—
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|Россияне в целом (старше 50 лет)
|Краснодарский край
|25%
|Подмосковье
|15%
|Крым
|12%
|Санкт-Петербург
|10%
|Ленинградская область
|8%
|Калининградская обл.
|7%
|Москва
|5%
|Ставропольский край
|5%
|Карачаево-Черкесия
|4%
|Ростовская область
|2%
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