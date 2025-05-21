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Где мечтают жить российские пенсионеры: Краснодарский край лидирует, Москва — для северян, а что выбирают петербуржцы

21 мая 2025 14:02
пенсионеры, улица
Где мечтают жить российские пенсионеры: Краснодарский край лидирует, Москва — для северян, а что выбирают петербуржцы
globallookpress/Elena Mayorova

75% россиян останутся дома, но куда устремятся остальные и почему?

Москва оказалась самым желанным городом для жизни на пенсии для жителей Крайнего Севера, тогда как остальные россияне предпочитают более теплые регионы. После выхода на пенсию многие россияне задумываются о смене места жительства.

Остаться дома: 75% россиян не планируют переезжать на пенсии

Как пишет banki.ru, подавляющее большинство опрошенных россиян старше 50 лет (75%) заявили, что не планируют менять место жительства после выхода на заслуженный отдых. Они предпочитают оставаться в привычной среде, ближе к родственникам, друзьям и сложившейся социальной инфраструктуре.

Лишь 18% респондентов рассматривают возможность переезда в другой регион. Оставшиеся 7% пока не определились с планами на будущее и затруднились дать однозначный ответ на этот вопрос.

Те, кто все же решился на переезд после выхода на пенсию, чаще всего называли Краснодарский край (25% респондентов).

Подмосковье и Крым: альтернативные варианты для пенсионной жизни

Второе место по популярности занимает ближнее Подмосковье: 15% опрошенных хотели бы проводить пенсионные годы недалеко от столицы, но в более спокойной и зеленой обстановке. Замкнул тройку лидеров Крым, туда мечтают переехать 12% опрошенных.

Санкт-Петербург, Ленинградская область и Калининград

10% респондентов захотели перебраться на пенсии в Санкт-Петербург, 8% — в Ленинградскую область. Калининградской области досталось 7% голосов, Москве и Ставропольскому краю — по 5%, Карачаево-Черкесии — 4%, Ростовской области — 2%.

Санкт-Петербург и Калининградская область также пользуются популярностью среди пенсионеров.

Москва — мечта северян: столица привлекает жителей Крайнего Севера

Миграционные предпочтения россиян оказались тесно связаны с их географическим местоположением. Так, для жителей Крайнего Севера, привыкших к суровым климатическим условиям, Москва стала абсолютным лидером: 40% респондентов из этого региона хотели бы переехать в столицу.

На втором месте по популярности у северян оказался Краснодарский край (25%). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (10%). Для жителей Крайнего Севера Москва является наиболее привлекательным местом для жизни на пенсии.

Центральная Россия: Краснодарский край и Крым — выбор жителей центральных регионов

Жители Центральной России, уже проживающие в относительно благоприятных условиях, чаще всего выбирают Краснодарский край (35%) и Крым (20%), а переезд в Москву (10%) рассматривают в основном как смену места жительства в пределах региона.

Дальний Восток, Юг и Северо-Запад: приверженность родному краю

На Дальнем Востоке, Юге России и на Северо-Западе большинство респондентов, напротив, планируют остаться в пределах своего федерального округа. Жители этих регионов планируют оставаться в пределах своего федерального округа.

Миграционные предпочтения россиян старше 50 лет при выходе на пенсию

Группа респондентов Самый желанный регион/город % выбравших Второй по популярности % выбравших Третий по популярности % выбравших
Жители Крайнего Севера Москва 40% Краснодарский край 25% Санкт-Петербург 10%
Жители Центральной России Краснодарский край 35% Крым 20% Москва 10%
Жители Дальнего Востока Приморский край 30% Москва 20% Краснодарский край 15%
Жители Сибири, Урала, Поволжья Краснодарский край Москва/Подмосковье
Жители Северо-Запада Ленинградская обл./СПб
Жители Юга России Краснодарский край/Крым
Россияне в целом (старше 50 лет) Краснодарский край 25% Подмосковье 15% Крым 12%
Санкт-Петербург 10% Ленинградская область 8% Калининградская обл. 7%
Москва 5% Ставропольский край 5% Карачаево-Черкесия 4%
Ростовская область 2%
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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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