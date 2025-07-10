Геленджик взлетает снова: как возвращение аэропорта меняет путешествия на юге России

Аэропорт Геленджика снова открывается после почти трех лет простоя — и это отличная новость для всех, кто любит отдых на Черноморском побережье Краснодарского края.

Аэропорт был закрыт вместе с рядом других южных воздушных гаваней России по соображениям безопасности. Теперь же, после долгого перерыва, он готов принимать пассажиров и возобновлять полеты.

Когда и как начнут летать самолеты?

Официально аэропорт готов к работе с 10 июля 2025 года, но первые рейсы стартуют чуть позже — с 18 июля. Первым перевозчиком станет «Аэрофлот», который будет выполнять рейсы из Москвы.

В первые дни самолеты будут летать 18, 20 и 23 июля, а с 25 июля рейсы станут ежедневными. С 6 августа добавится второй рейс в день, который будет выполняться ежедневно до середины сентября.

Важно, что полеты будут осуществляться только в светлое время суток — с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

Почему это важно?

Для Краснодарского края открытие аэропорта — серьезный шаг. Туристический поток в Геленджик, по оценкам Ассоциации туроператоров России, может вырасти в полтора-два раза.

Главное, чтобы цены на билеты были конкурентоспособными по сравнению с Сочи — тогда поток туристов действительно увеличится.

Что дальше?

После Геленджика в планах — возобновить работу и других аэропортов юга России. Пока из 11 закрытых воздушных гаваней вновь открылся аэропорт в Элисте в мае 2024 года.

Открытие Геленджика может стать началом постепенного восстановления воздушного сообщения в регионе.

Развитие Пулково

Стоит отметить, что воздушные гавани страны постепенно развиваются.

Например, в петербургском аэропорту «Пулково» сейчас идет масштабная реконструкция, которая превратит его в полноценный транспортный хаб.

Проект включает строительство нового терминала, посадочных галерей с телетрапами, расширение перрона, а также создание бизнес-центра и гостиницы.

Работы стартуют в 2027 году, а первый этап планируется завершить к 2031 году. К аэропорту проведут метро, проект подземки уже готовят.