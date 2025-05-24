Говядина в СССР стоила дешевле курицы, а сегодня — как деликатес? Как так вышло

Сегодня говядина — едва ли не самый дорогой вид мяса в магазинах. В столице килограмм мякоти может обойтись в 1200–1300 рублей, тогда как куриная тушка — в три раза дешевле, а «Докторская» колбаса — вдвое дешевле говядины.

Звучит логично: мясо крупного рогатого скота требует больше затрат на откорм, уход и убой. Но в СССР всё было наоборот: говядина стоила дешевле и курицы, и колбасы. Почему так вышло — и почему больше так не получится?

Говядина — в каждый дом

В Советском Союзе на еду устанавливали фиксированные розничные цены. При этом важнейшие продукты, такие как хлеб, крупы, молоко, сливочное масло и говядина, государство продавало населению дешевле себестоимости. Разницу между реальной ценой и магазинной компенсировали из бюджета.

Таким образом, даже при минимальной зарплате советский человек мог позволить себе поесть тушёной говядины.

Более того, когда государство закупало мясо у совхозов и колхозов, оно доплачивало крестьянам за каждый сданный килограмм — чтобы поддержать хозяйства и сохранить низкую цену в магазинах. В итоге говядина продавалась по 2 рубля за килограмм, тогда как закупить её нужно было за 4.

Почему курятина была дороже

Ситуация с курятиной была сложнее. Крупных птицефабрик не хватало, а спрос рос. Поэтому СССР закупал куриное мясо за валюту — в Польше, Венгрии и других странах соцлагеря. Эти куры поступали в продажу по 3–4 рубля, а значит, на полке они стоили дороже субсидируемой говядины.

Собственные птицефабрики в СССР развивались не так активно, как в современной России. Поэтому курица считалась не столь доступной и массовой, как сейчас.

Колбаса — дорого и по талонам

Варёная колбаса в Советском Союзе считалась переработанным продуктом, и в список «стратегических» товаров она не входила. На неё не было госдотаций, зато был ГОСТ — с жёсткими стандартами.

Сделать «Докторскую» дёшево было нельзя. Себестоимость доходила до 5 рублей, в рознице продавали чуть выше. И в какой-то момент она стала дефицитом, особенно в 1980-е: купить «Докторскую» было сложнее, чем получить хорошее мясо.

Почему всё изменилось

В 1991 году государство отказалось от планового ценообразования и перешло к рыночным механизмам. С тех пор мясо стало стоить ровно столько, сколько стоит его произвести и доставить. Да, дотации на сельское хозяйство остались, но теперь они не снижают цену на прилавке, а поддерживают фермеров.

На смену говядине в рационе россиян пришла курятина — дешевая, доступная, быстро выращиваемая, хоть и на антибиотиках. Колбасы стало столько, что многие начали опасаться её состава. А говядина — из некогда народного продукта — стала почти праздничным.