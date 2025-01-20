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«Хорошо бы уметь играть»: в Петербурге открыли вакансию мечты для любителей обнимашек и праздников

20 января 2025 18:44
Работник в офисе
«Хорошо бы уметь играть»: в Петербурге открыли вакансию мечты для любителей обнимашек и праздников
Фото Городовой.ру

С работодателя деньги на мероприятия и костюм тройка, с соискателя хорошее настроение.

В Санкт-Петербурге появилось необычное предложение о работе — в «Клинике доброго маркетолога» ищут менеджера по объятиям. Новая должность объединяет заботу о коллегах, креативный подход и легкую атмосферу, превращая офисные будни в настоящий праздник.

Что входит в обязанности?

С 10:00 до 18:00 менеджер по объятиям будет помогать сотрудникам справляться со стрессом — обнимать, приносить пиццу и разливать шампанское (даже детское). Ежедневный дресс-код подразумевает стильные кигуруми или другую приятную одежду, которую работодатель готов обновлять каждый месяц.

Кроме того, специалисту нужно будет следить, чтобы коллеги вовремя обедали, делали разминку и не засиживались в чатиках без свежих мемов и анекдотов.

«Хорошо бы уметь играть в шахматы и Монополию, немного разбираться в музыке и вине», — значится в объявлении.

Какие качества ценятся?

Претендентам предлагают пятидневку в уютном офисе с безлимитными сладостями и душем, но взамен ждут легкого характера, неподдельной доброты и умения радовать окружающих даже в сложные дни. Психологическое образование или опыт работы с детьми будут преимуществом, а способность играть в Монополию и шахматы — большим плюсом.

Как подать заявку?

Для участия в конкурсе достаточно отправить отклик и коротко рассказать о себе. Подойдут даже селфи или креативные открытки. Успешные кандидаты пройдут три оплачиваемых тестовых дня. Если ваши объятия покорят команду — добро пожаловать!

Такая работа не только снимает стресс, но и гарантирует внимание окружающих. Если вы давно искали возможность делать мир лучше и быть в центре заботы и тепла — это ваш шанс!

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургРабота
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