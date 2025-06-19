Храм, сошедший со страниц русских сказок: где найти церковь на озере в Ленобласти

Храм Андрея Первозванного на Вуоксе — одна из самых необычных и атмосферных достопримечательностей Ленинградской области.

Маленькая деревянная церковь стоит на островке посреди реки Вуоксы, словно сошедшая со страниц русских сказок. Этот храм — не просто красивое место, а настоящее чудо архитектуры.

Как все начиналось

Идея построить храм на этом крохотном островке принадлежит профессору университета имени Герцена. Однажды, отдыхая на берегу Вуоксы и любуясь туманным пейзажем, он увидел вдалеке силуэт будущей церкви.

К счастью, рядом оказался дачник Андрей Лямкин, который стал спонсором строительства. В 1994 году митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн благословил начало работ.

Архитектура и атмосфера

Проект разработал архитектор Андрей Ротинов, вдохновленный древнерусскими деревянными храмами, в частности церковью Вознесения в Коломенском.

Храм построен в форме восьмерика — традиционной для русского зодчества — с шатровой крышей и небольшой колокольней над притвором. Его площадь всего около 25 кв. метров.

Фундамент церкви — это монолитная скала, выступающая прямо из воды. Благодаря этому уникальному основанию храм попал в Книгу рекордов Гиннеса, передает сайт Фиеста.

Как добраться и что там делать

Долгое время добраться до храма можно было только на лодке. Сейчас там построили небольшой арочный мост, который связывает остров с берегом.

Храм открыт для посещения по выходным, а также в майские праздники. Здесь регулярно проходят службы, можно обвенчаться или крестить ребенка.

Для многих это место становится тихой гаванью, где можно подумать о важном, помолиться и просто насладиться природой.

Окрестности и легенды

Река Вуокса славится своей красотой: вокруг леса, птицы поют, вода течет неспешно — идеальное место для отдыха и размышлений.

Недалеко от храма можно увидеть остатки старинной Тиверской крепости и финскую кирху, что делает поездку еще более интересной.

Существует легенда, что апостол Андрей Первозванный, покровитель моряков и рыбаков, когда-то крестил здесь местных жителей. Хотя это скорее красивая сказка, она придает месту особую атмосферу.

Так что собирайте вещи, берите фотоаппарат, удочку и отправляйтесь на Вуоксу — там вас ждет настоящее русское чудо в миниатюре, которое не оставит равнодушным никого.

Адрес храма: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Мельниково.