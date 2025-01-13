Из Петербурга в Калининград: новый паромный маршрут готов к старту

С 15 января жители и гости Санкт-Петербурга смогут отправиться в путешествие на регулярном паромном рейсе из морского вокзала «Морской фасад» в Василеостровском районе. Новый маршрут

С 15 января жители и гости Санкт-Петербурга смогут отправиться в путешествие на регулярном паромном рейсе из морского вокзала «Морской фасад» в Василеостровском районе. Новый маршрут соединит Северную столицу с Калининградской областью.

Паромный рейс будет осуществляться грузопассажирским паромом «Антей», который станет курсировать до международного морского терминала в Пионерском — примерно в 40 км от Калининграда. Оператором терминала выступает ФГУП «Росморпорт», а за организацию перевозок отвечает компания «Трансбизнесконсалтинг» (ТБК).

Билеты на паром можно приобрести на сайте оператора. Стоимость зависит от уровня комфорта:

Самый бюджетный вариант — место в шестиместной каюте за 6820 рублей.

— место в шестиместной каюте за 6820 рублей. Люкс-путешествие в двухместной каюте класса «комфорт» обойдется в 12720 рублей.

Первый рейс из Санкт-Петербурга отправится 15 января в 11:00. А уже 19 января в 18:00 или в 21:00 (время еще уточняется) паром «Антей» примет пассажиров на обратном пути из Пионерского. Таким образом, путешествие в один из самых западных регионов России станет удобнее и доступнее. Последние цены и расписание можно уточнить здесь.