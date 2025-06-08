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ИИ в медицине: как нейросети помогают онкологам в Петербурге

Опубликовано: 8 июня 2025 15:02
Врач
ИИ в медицине: как нейросети помогают онкологам в Петербурге
Globallookpress / Vadim Akhmetov / URA.RU

Нейросети помогают врачам быстрее работать с документами, чтобы пациент как можно скорее получил лечение.

В Санкт-Петербурге в онкоцентре им. Петрова придумали, как с помощью искусственного интеллекта ускорить работу с документами.

Раньше у врачей на это уходили недели и даже месяцы, а теперь специальная нейросеть делает почти всю работу за несколько минут. Врачи только проверяют, все ли правильно.

Это важно для пациентов

Быстрая обработка документов — это не просто помощь для врачей. Чем быстрее документы будут обработаны, тем быстрее станут понятны методы лечения, которые необходимы людям. А это очень важно в условиях борьбы с онкологией.

Примеры, которые впечатляют

Использование ИИ в медицине — тренд последних лет. Например, сейчас нейросети помогают врачам находить рак на ранних стадиях, анализируя снимки и другие данные. В разных странах уже есть проекты, где нейросеть распознает разные виды рака — меланому, рак простаты и другие. Так, диагностика может занимать минуты, а не дни.

Врач и ИИ: команда для спасения жизни

Важный момент — ИИ не заменяет врачей, а помогает медику принимать более обоснованные решения. Первые тесты показывают, что помощь пациент сможет получить не в течение нескольких месяцев, а уже через 5–10 рабочих дней.

Специалисты Yandex Cloud и компания Raft работали вместе с онкоцентром Петрова. Теперь такой функционал планируют внедрить в онкологических центрах стран БРИКС, сообщает Лента новостей Санкт-Петербурга.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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