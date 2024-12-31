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Вьетнам для петербуржцев — экзотика и комфорт за доступные деньги

31 декабря 2024 08:01
Имея пару тысяч рублей петербуржцы почувствуют себя миллиардерами: что предлагает Вьетнам зимой
Вьетнам для петербуржцев — экзотика и комфорт за доступные деньги
Legion-Media

Здесь цены будто заморозили в 90-х.

Думаете, что путешествия в Азию — это дорого? Вьетнам развеет этот миф с самого начала. Для петербуржцев эта страна — настоящий рай, где экзотика и комфорт сочетаются с невероятно низкими ценами. Здесь можно жить как король, не разоряя свой бюджет!

Еда по доступным ценам

Вьетнам — это рай для гурманов, особенно для тех, кто не хочет тратить целое состояние на еду. Вкуснейшая чаша фо — это не просто суп, а настоящий праздник в миске. С бульоном, свежей зеленью и тонкими кусочками мяса — и все это всего за 150-200 рублей.

А если вы заглянете на утренний рынок, то не сможете устоять перед свежими креветками и крабами, которые выглядят так, словно только что были пойманы. Морепродукты здесь настолько дешевые, что цены кажутся застрявшими в 90-х годах!

Лучшие пляжи — доступные для каждого

Пляжи Вьетнама — как с картинок, но что особенно приятно для петербуржцев, они доступны каждому. Нячанг с его бесконечными пляжами идеально подходит для прогулок, а Дананг — это настоящий оазис спокойствия с золотым песком. А Фукуок? Белоснежные пляжи и кристально чистая вода превращают каждую фотографию в произведение искусства.

Что ещё радует — никаких высоких цен на пляжные лежаки и «входных билетов». Вьетнам приглашает наслаждаться природой так, как будто это ваш собственный курорт, пишет источник.

Секрет экономии: Покупайте билеты на внутренние рейсы заранее — они могут стоить меньше, чем поездка на такси по Петербургу!

Вьетнам — страна, в которую хочется возвращаться снова и снова. Где еще можно почувствовать себя миллионером, потратив всего пару тысяч рублей?

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Автор:
Максакова Яна
Общество Туризм
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