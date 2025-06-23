Импортные абрикосы против южных российских: какие вкуснее и безопаснее?

С приходом лета прилавки заполняются ящиками ароматных абрикосов — армянских, узбекских, а позже и российских. Что выбрать: яркие импортные или дождаться своих с Кубани и Ставрополья?

Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова в беседе с «Городовым» подчеркивает:

«Нет однозначного рейтинга стран-импортеров. Все плоды, в том числе абрикосы, должны пройти фитосанитарный контроль на границе и получить декларацию о соответствии требованиям качества и безопасности».

То есть армянские и узбекские абрикосы безопасны, если прошли проверку — а иначе их просто не пустили бы в страну.

Более того, климат в этих странах способствует более сладким плодам: солнца больше, сезон длиннее. Именно поэтому абрикосы из Армении — первые на прилавках, тогда как южно-российские появляются позже, в июле.

Но есть нюанс:

Импортные абрикосы часто собирают недозревшими — чтобы дожили до продажи. Вкус может быть менее насыщенным.

Дозревание уже на полке или на подоконнике не всегда делает фрукт таким же сладким, как “на дереве”.

Отдавайте предпочтение мягким, ароматным плодам с ярко-жёлтой или оранжевой кожицей, избегайте жёстких зелёных абрикосов.

Вывод:

Армянские и узбекские абрикосы — вкусны и безопасны при правильной проверке. Но самые ароматные и солнцем поцелованные — те, что дозрели прямо на ветке, то есть южно-российские в сезон. Если важен вкус, — ждите сезона. Если хочется сейчас — берите, но выбирайте осторожно и давайте фрукту дозреть.