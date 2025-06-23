Импортные абрикосы против южных российских: какие вкуснее и безопаснее?

С приходом лета прилавки заполняются ящиками ароматных абрикосов — армянских, узбекских, а позже и российских. Что выбрать: яркие импортные или дождаться своих с Кубани и Ставрополья?
Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова в беседе с «Городовым» подчеркивает:
«Нет однозначного рейтинга стран-импортеров. Все плоды, в том числе абрикосы, должны пройти фитосанитарный контроль на границе и получить декларацию о соответствии требованиям качества и безопасности».
То есть армянские и узбекские абрикосы безопасны, если прошли проверку — а иначе их просто не пустили бы в страну.
Более того, климат в этих странах способствует более сладким плодам: солнца больше, сезон длиннее. Именно поэтому абрикосы из Армении — первые на прилавках, тогда как южно-российские появляются позже, в июле.
Но есть нюанс:
- Импортные абрикосы часто собирают недозревшими — чтобы дожили до продажи. Вкус может быть менее насыщенным.
- Дозревание уже на полке или на подоконнике не всегда делает фрукт таким же сладким, как “на дереве”.
- Отдавайте предпочтение мягким, ароматным плодам с ярко-жёлтой или оранжевой кожицей, избегайте жёстких зелёных абрикосов.
Вывод:
Армянские и узбекские абрикосы — вкусны и безопасны при правильной проверке. Но самые ароматные и солнцем поцелованные — те, что дозрели прямо на ветке, то есть южно-российские в сезон. Если важен вкус, — ждите сезона. Если хочется сейчас — берите, но выбирайте осторожно и давайте фрукту дозреть.