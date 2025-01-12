Интерактивные и не только: список самых интересных выставок Петербурга в 2025-м

Санкт-Петербург этой зимой вновь радует любителей искусства, истории и культуры обилием интересных выставок. Величественные музеи и галереи города предлагают самые разнообразные экспозиции — от шедевров классического искусства до интерактивных проектов.
Вот подборка наиболее ярких выставок, которые стоит посетить.
1. «Костюм Прекрасной эпохи» (Эрмитаж)
До 31 октября 2025 года
Выставка погружает зрителей в мир моды конца XIX — начала XX века. Выставлены повседневные и вечерние наряды императорской семьи и их окружения.
2. «Великий Карл. К 225-летию Карла Брюллова» (Русский музей)
До 12 мая 2025 года
Экспозиция объединяет 160 картин и 250 рисунков Брюллова, раскрывая его многогранное творчество. Здесь можно увидеть и знаменитые портреты, и религиозные полотна.
3. «Репин. Детали» (Музей Академии художеств)
До 29 марта 2025 года
Выставка через картины и редкие предметы быта раскрывает секреты творческого процесса Ильи Репина.
4. «Непотопляемый» (Особняк Румянцева)
До 2 июня 2025 года
История наводнений в Петербурге, их влияние на облик города и формирование его защитных сооружений.
5. «Человек советский — человек эмоциональный» (Музей Кирова)
До 23 сентября 2025 года
Эмоции граждан СССР через плакаты, фотографии и предметы быта 1920–30-х годов.
6. «Источник красоты. Художественное стекло Лотарингии эпохи ар-нуво» (Эрмитаж)
До 13 апреля 2025 года
Выставка стеклянных шедевров, включая работы Эмиля Галле, позволяет увидеть изысканность и мастерство эпохи модерна.
7. «История новогодней ёлки»
До 2 февраля 2025 года
Захватывающий рассказ о том, как в России зародилась и развивалась традиция празднования Нового года.
8. «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» (Русский музей)
До 23 июня 2025 года
Юбилейная выставка включает 120 произведений Васнецова: сказочные полотна, пейзажи, религиозные работы и даже его архитектурные проекты.
9. «Фантазии и сны Зигмунда Фрейда» (Интерактивная выставка)
До 2 февраля 2025 года
Для тех, кто хочет окунуться в провокационный мир подсознания, эта выставка предлагает новый взгляд на себя и свои желания.
10. «Петербург в кино: персонаж и съёмочная площадка» (Петропавловская крепость)
До 2 октября 2025 года
Экспозиция показывает, как Петербург вдохновлял кинематографистов и оставался узнаваемым в фильмах разных эпох.
Не упустите возможность открыть для себя новые грани искусства и истории этой зимой!