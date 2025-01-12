Интерактивные и не только: список самых интересных выставок Петербурга в 2025-м

Что посмотреть этой зимой и не только.

Санкт-Петербург этой зимой вновь радует любителей искусства, истории и культуры обилием интересных выставок. Величественные музеи и галереи города предлагают самые разнообразные экспозиции — от шедевров классического искусства до интерактивных проектов.

Вот подборка наиболее ярких выставок, которые стоит посетить.

1. «Костюм Прекрасной эпохи» (Эрмитаж)

До 31 октября 2025 года

Выставка погружает зрителей в мир моды конца XIX — начала XX века. Выставлены повседневные и вечерние наряды императорской семьи и их окружения.

2. «Великий Карл. К 225-летию Карла Брюллова» (Русский музей)

До 12 мая 2025 года

Экспозиция объединяет 160 картин и 250 рисунков Брюллова, раскрывая его многогранное творчество. Здесь можно увидеть и знаменитые портреты, и религиозные полотна.

3. «Репин. Детали» (Музей Академии художеств)

До 29 марта 2025 года

Выставка через картины и редкие предметы быта раскрывает секреты творческого процесса Ильи Репина.

4. «Непотопляемый» (Особняк Румянцева)

До 2 июня 2025 года

История наводнений в Петербурге, их влияние на облик города и формирование его защитных сооружений.

5. «Человек советский — человек эмоциональный» (Музей Кирова)

До 23 сентября 2025 года

Эмоции граждан СССР через плакаты, фотографии и предметы быта 1920–30-х годов.

6. «Источник красоты. Художественное стекло Лотарингии эпохи ар-нуво» (Эрмитаж)

До 13 апреля 2025 года

Выставка стеклянных шедевров, включая работы Эмиля Галле, позволяет увидеть изысканность и мастерство эпохи модерна.

7. «История новогодней ёлки»

До 2 февраля 2025 года

Захватывающий рассказ о том, как в России зародилась и развивалась традиция празднования Нового года.

8. «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» (Русский музей)

До 23 июня 2025 года

Юбилейная выставка включает 120 произведений Васнецова: сказочные полотна, пейзажи, религиозные работы и даже его архитектурные проекты.

9. «Фантазии и сны Зигмунда Фрейда» (Интерактивная выставка)

До 2 февраля 2025 года

Для тех, кто хочет окунуться в провокационный мир подсознания, эта выставка предлагает новый взгляд на себя и свои желания.

10. «Петербург в кино: персонаж и съёмочная площадка» (Петропавловская крепость)

До 2 октября 2025 года

Экспозиция показывает, как Петербург вдохновлял кинематографистов и оставался узнаваемым в фильмах разных эпох.

Не упустите возможность открыть для себя новые грани искусства и истории этой зимой!