Интернет-революция: как новые технологии изменят жизнь путешественников к 2030 году

К 2030 году поездки по России могут стать намного комфортнее и продуктивнее благодаря внедрению стабильного мобильного интернета в поездах и самолетах.
Преимущества для путешественников: связь, развлечения и работа всегда под рукой
Во время долгого перелета можно посмотреть любимый фильм, поработать над важным проектом или пообщаться с друзьями и семьей.
И не беспокоиться о том, что связь прервется.
Для многих людей возможность оставаться на связи в пути критически важна, и новые технологии позволяют решить эту проблему.
Развитие связи — стимул для экономики
Как пишет «Абзац», появление стабильного интернета в транспорте может дать толчок развитию бизнеса и туризма в отдаленных регионах России.
Возможность оставаться на связи позволит предпринимателям эффективно управлять своими делами.
Туристы смогут делиться впечатлениями и привлекать новых путешественников в малознакомые места.
Российские технологии для всеобщей связи
Реализация проекта по созданию спутниковой группировки компанией «Бюро 1440» — важный шаг на пути к обеспечению всеобщего доступа к интернету.
Как отмечает директор Института исследований интернета Карен Казарян, одним из приоритетных направлений станет развертывание связи для транспорта.
Это откроет новые возможности для российских компаний и потребителей.