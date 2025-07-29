Интернет-революция: как новые технологии изменят жизнь путешественников к 2030 году

Работа, развлечения и связь с близкими будут доступны в любой точке страны.

К 2030 году поездки по России могут стать намного комфортнее и продуктивнее благодаря внедрению стабильного мобильного интернета в поездах и самолетах.

Преимущества для путешественников: связь, развлечения и работа всегда под рукой

Во время долгого перелета можно посмотреть любимый фильм, поработать над важным проектом или пообщаться с друзьями и семьей.

И не беспокоиться о том, что связь прервется.

Для многих людей возможность оставаться на связи в пути критически важна, и новые технологии позволяют решить эту проблему.

Развитие связи — стимул для экономики

Как пишет «Абзац», появление стабильного интернета в транспорте может дать толчок развитию бизнеса и туризма в отдаленных регионах России.

Возможность оставаться на связи позволит предпринимателям эффективно управлять своими делами.

Туристы смогут делиться впечатлениями и привлекать новых путешественников в малознакомые места.

Российские технологии для всеобщей связи

Реализация проекта по созданию спутниковой группировки компанией «Бюро 1440» — важный шаг на пути к обеспечению всеобщего доступа к интернету.

Как отмечает директор Института исследований интернета Карен Казарян, одним из приоритетных направлений станет развертывание связи для транспорта.

Это откроет новые возможности для российских компаний и потребителей.