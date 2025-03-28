Родительская помощь или кредит на мечту: как петербуржцы обзаводятся жильем

Получение независимости у петербужцев происходит в среднем в 24 года, но эта цифра может значительно варьироваться в зависимости от индивидуальных обстоятельств.

В Петербурге, как и во многих других городах, вопрос о самостоятельной жизни — актуален. В Северной столице провели опрос, результаты которого показывают, что в среднем горожане начинают жить отдельно от родителей в 24 года.

Однако это только средний показатель, и реальная ситуация может значительно отличаться.

Разные подходы к самостоятельности

Мнения о том, когда следует начинать самостоятельную жизнь, разделились. Четверть опрошенных считают, что это нужно делать только при наличии собственной недвижимости.

Как пишет 78.ru, 15% считают, что после получения высшего образования, а 4% — сразу после совершеннолетия. Ещё 4% связывают переезд со свадьбой, а 3% — с появлением детей.

Интересно, что 12% считают необходимость переезда вообще сомнительной, а 22% — что каждая ситуация индивидуальна.

Варианты жилья

Среди тех, кто живёт отдельно от родителей, 41% снимают жильё, 36% живут в собственной квартире (в том числе полученной от родителей), а 7% — в квартире, купленной в ипотеку.

Роль родителей в приобретении жилья

Ипотека остаётся наиболее доступным способом приобретения собственного жилья для молодых семей. 76% опрошенных так считают, при этом 53% подчеркивают важность финансовой помощи родителей.

Лишь 6% рассчитывают на накопление средств без кредита, а 5% — на государственную поддержку.

Возраст и ипотека

По данным Домклик от Сбера, в среднем россияне берут первую ипотеку в 37 лет. На возрастные группы 31-35 и 36-40 лет приходится около 45% всех выдач ипотеки.

Доля заёмщиков в возрасте от 18 до 25 лет составляет менее 9%, а в возрасте 26-30 лет — 15,3%.

Параметр Данные Средний возраст начала самостоятельной жизни 24 года. Варианты жилья Аренда (41%), недвижимость от родителей (36%), ипотека (7%). Мнения о переезде После покупки жилья (25%), после высшего образования (15%), после совершеннолетия (4%), после свадьбы (4%), после появления детей (3%), жить вместе (12%), индивидуально (22%). Ипотека Доступна для 76%, важна помощь родителей (53%). Возраст заёмщиков Средний возраст — 37 лет, 45% — 31-40 лет. Льготные программы 68% ориентируются на льготные программы, 32% — на общие условия. Комфортный платёж 38 тыс. рублей.

Льготная ипотека

68% тех, кто рассматривает возможность оформления ипотеки, ориентируются на льготные программы. Комфортный ипотечный платёж составляет в среднем 38 тысяч рублей.

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