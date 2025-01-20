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Используют фейковые ссылки на голосования: в Петербурге предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram

20 января 2025 20:32
Смартфон, Телеграм
Используют фейковые ссылки на голосования: в Петербурге предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram
globallookpress/ Avishek Das; Bulkin Sergey

Все участники гарантированно выигравают потерю личных данных и денег.

Мошенники продолжают находить все более изощренные способы кражи личных данных. В Санкт-Петербурге участились случаи использования фейковых ссылок, отправляемых через Telegram от имени знакомых. Подобные сообщения, на первый взгляд, выглядят безобидно, но их цель — доступ к аккаунтам пользователей.

Сообщения обычно приходят от контактов, которые давно не выходили на связь. Получателю предлагают проголосовать за кого-то, отправляя ссылку. Однако переход по этой ссылке ведет не к голосованию, а на фишинговый сайт. Это позволяет злоумышленникам завладеть аккаунтом в Telegram.

Мошенники также нацелились на пользователей, работающих с криптовалютами. Среди трейдеров и майнеров распространяется вредоносное программное обеспечение под видом приложения с подарками. Оно предлагает получить бесплатные стикеры с популярным персонажем лягушонком Пепе.

После установки программы аферисты получают доступ к криптокошелькам, выводя средства жертв. Эта схема уже принесла мошенникам немалые суммы, а пользователям — значительные потери.

Сотрудники МВД призывают горожан проявлять бдительность, не переходить по сомнительным ссылкам и проверять отправителей сообщений. Лучше перепроверить информацию, чем стать жертвой виртуальных преступников, сообщает источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургМошенничество
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