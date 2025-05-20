Историческое наследие за 1 рубль: где в Ленинградской области можно купить кусочек прошлого за копейки

Усадьба архитектора Эдуарда Гана в Петергофе выставлена на продажу за символическую цену — всего один рубль. Это не шутка, а реальный конкурс, который объявлен городскими властями с целью найти нового хозяина, готового вложиться в реставрацию и сохранение исторического здания.

Петергоф — это не только знаменитые дворцы и фонтаны, но и множество исторических зданий, среди которых усадьба Гана. Это пример жилой архитектуры того времени. К сожалению, сейчас усадьба находится в плохом состоянии и нуждается в серьезной реставрации.

Немного истории

Главный дом усадьбы находится на Собственном проспекте. Построен он был в 1850-х годах и принадлежал известному архитектору Эдуарду Гану, который активно участвовал в перестройках и развитии Петергофа в середине XIX века. В 1889 году Ган продал усадьбу, и с тех пор она меняла владельцев, сохраняясь как памятник архитектуры.

Что предлагает конкурс?

Стартовая цена лота — 1 рубль. Однако это не просто покупка за бесценок. Победитель конкурса должен будет взять на себя обязательства по полной реставрации здания согласно уже утвержденному проекту. Если реставрация не будет выполнена, усадьба вернется в собственность города. Кроме того, покупатель сможет оформить аренду земельного участка под усадьбой.

Почему так дешево?

Продажа за один рубль — это способ найти тех, кто готов вложиться в сохранение культурного наследия. Реставрация — дело дорогое, и город, таким образом, хочет найти инвесторов, которые возьмут на себя эту задачу. Сам конкурс пройдет 3 июня на электронной площадке, а шаг торгов — 93 550 рублей, сообщает РБК.

Это не единственное здание, которое выставлено на торги за 1 рубль, их четыре. Самый высокий шаг конкурса назначен для дома в Ломоносове. Также среди лотов здания в Красном Селе и еще один в Петергофе.