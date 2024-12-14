История и тайны Фонарных бань: самая парная экскурсия «Петербург глазами инженера»

Фонарные бани на Литейной улице — это не просто место для отдыха, а настоящий инженерный шедевр XIX века. Построенные в 1871 году по проекту архитектора Павла Сюзора, они стали символом передовых технологий своего времени. Легенда гласит, что именно за этот проект Сюзор получил золотую медаль Политехнической выставки в Вене. Однако в источниках нет единодушия, и медаль остается лишь частью загадок этого уникального места.

Вдохновение Михаила Воронина

Идея создания бань принадлежала Михаилу Степановичу Воронину — не просто владельцу доходного дома, но выдающемуся ученому и основателю российской микологии. Именно его научный подход обеспечил проекту высокие стандарты. Бани использовали артезианскую воду и кардиффский уголь, что делало их одновременно экологичными и технологически совершенными для своего времени.

Возрождение былого великолепия

Закрытые в 2006 году из-за ветхости, Фонарные бани пережили масштабную реставрацию и вновь открылись в 2021 году. Сегодня их интерьеры и атмосфера максимально близки к оригинальным задумкам XIX века.

Уникальная экскурсия

Проект «Петербург глазами инженера» помогает отправиться на экскурсию, где вы узнаете:

Как архитектурные и инженерные решения того времени сделали бани легендой.

Почему они стали излюбленным местом для отдыха знаменитостей, включая Распутина.

Какие мифы и факты связаны с их историей.

После экскурсии у вас будет возможность остаться и насладиться баней, оценив комфорт, проверенный временем.

Когда посетить?

Билеты можно приобрести на сайте «Петербург глазами инженера». Фонарные бани — это не только путешествие в прошлое, но и уникальная возможность прикоснуться к инженерному и культурному наследию Петербурга.