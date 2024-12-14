История и тайны Фонарных бань: самая парная экскурсия «Петербург глазами инженера»

Фонарные бани на Литейной улице — это не просто место для отдыха, а настоящий инженерный шедевр XIX века. Построенные в 1871 году по проекту архитектора Павла Сюзора, они стали символом передовых технологий своего времени. Легенда гласит, что именно за этот проект Сюзор получил золотую медаль Политехнической выставки в Вене. Однако в источниках нет единодушия, и медаль остается лишь частью загадок этого уникального места.
Вдохновение Михаила Воронина
Идея создания бань принадлежала Михаилу Степановичу Воронину — не просто владельцу доходного дома, но выдающемуся ученому и основателю российской микологии. Именно его научный подход обеспечил проекту высокие стандарты. Бани использовали артезианскую воду и кардиффский уголь, что делало их одновременно экологичными и технологически совершенными для своего времени.
Возрождение былого великолепия
Закрытые в 2006 году из-за ветхости, Фонарные бани пережили масштабную реставрацию и вновь открылись в 2021 году. Сегодня их интерьеры и атмосфера максимально близки к оригинальным задумкам XIX века.
Уникальная экскурсия
Проект «Петербург глазами инженера» помогает отправиться на экскурсию, где вы узнаете:
- Как архитектурные и инженерные решения того времени сделали бани легендой.
- Почему они стали излюбленным местом для отдыха знаменитостей, включая Распутина.
- Какие мифы и факты связаны с их историей.
После экскурсии у вас будет возможность остаться и насладиться баней, оценив комфорт, проверенный временем.
Когда посетить?
Билеты можно приобрести на сайте «Петербург глазами инженера». Фонарные бани — это не только путешествие в прошлое, но и уникальная возможность прикоснуться к инженерному и культурному наследию Петербурга.