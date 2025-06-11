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История под ногами: как создавался первый трамвайный маршрут в Петербурге

Опубликовано: 11 июня 2025 12:33
трамвай, Петербург
История под ногами: как создавался первый трамвайный маршрут в Петербурге
Городовой ру

Сегодня в Петербурге можно увидеть кусочек той истории, с которой начиналась эра электрического трамвая.

Гуляя по Петербургу, особенно если ты турист и впервые увидел Дворцовую площадь, так и тянет скорее побежать к Исаакиевскому собору. Но лучше сначала перейти на сторону Адмиралтейского проспекта и посмотри вниз. Именно там, под ногами, творится история.

Маленький секрет большого города

В самой гуще парадной красоты Петербурга, можно увидеть скромный кусочек истории: несколько старых рельсов, вмонтированных в брусчатку. Это не просто часть тротуара, а настоящий «привет» из прошлого, машинка времени, которая переносит нас в эпоху, когда город только начинал осваивать современные виды транспорта.

Трамвайная революция в Петербурге

В конце XIX – начале XX века город стремительно развивался: появилось электричество, телефоны, новые технологи и, конечно же, трамвай. До этого по улицам ходили конки — вагоны, которые тянули лошади. Но трамвай, работающий от электричества, был прорывом. Это было модно, круто и, самое главное, удобно для всех.

Первый маршрут: от центра к рабочей окраине

Именно здесь, возле Адмиралтейства, началась трамвайная история Петербурга. Первая линия была совсем короткой, всего пара километров. Сейчас смешно, но тогда это было что-то невероятное.

Маршрут шел от Главного штаба через Конногвардейский бульвар к Благовещенскому мосту (тогда он назывался Николаевским), через Неву и до Васильевского острова, до перекрестка 8-й линии и Большого проспекта, сообщает Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

Так соединили центр города с западным районом, где были заводы, порты, рабочие кварталы и институты. Тысячи людей каждый день ездили туда на работу, учебу, по делам.

Трамвай для всех и каждого

В один трамвай помещалось около 34 человек. Ходил он почти как сейчас, с раннего утра до позднего вечера. И самое главное – билет стоил недорого, почти любой мог себе позволить.

До появления трамвая, чтобы добраться от центра на Васильевский остров, нужно было тратиться на карету или трястись в конке, которая была медленнее и не очень удобной.

Интересно, что именно Васильевский остров выбрали для первого маршрута. Дело в том, что на 8-й линии находилась первая в городе электростанция. Это было удобно технически.

Памятник истории под ногами

В 2007 году, когда отмечали столетие первого трамвайного рейса, Петербург решил отдать дань истории. Был установлен памятный знак: тот самый кусочек рельсов, вмонтированный в старую брусчатку. Рядом – табличка, рассказывающая о первом трамвайном маршруте.

Этот памятник настоящий, не пафосный. Он рассказывает о повседневной истории города, о тех, кто строил Петербург не только дворцами и золотом, но и сталью, деревом, своим трудом и умом, ведь трамвай — это символ города.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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