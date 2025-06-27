История повторяется: опасна ли Лабубу для детей и почему игрушка стала трендом

В 2025 году по всему миру распространился необычный тренд — плюшевая игрушка Лабубу. Это не просто очередной милый персонаж, а зубастый монстрик с улыбкой и большими глазами.
Откуда взялась эта игрушка, почему она стала такой популярной и что за история стоит за ней?
Кто такая Лабубу?
Лабубу — это персонаж, придуманный гонконгским художником Касингом Лунгом в 2015 году. Он создал серию комиксов и иллюстрированных книг под названием «The Monsters», где Лабубу — одна из главных героинь.
Это девочка-эльф с большими ушами и зубастой улыбкой, которая живет в волшебном лесу и любит шалить, но при этом остается доброй и веселой.
Внешне она выглядит немного страшновато, но именно это и привлекает — в ней сочетается милота и дерзость, что выделяет Лабубу среди других игрушек.
Как Лабубу стала популярной?
Несколько лет Лабубу оставалась известной только среди коллекционеров и фанатов необычных игрушек. Все изменилось в начале 2025 года, когда звезды стали использовать игрушку и активно это показывать.
Это вызвало настоящий вирусный эффект — миллионы людей по всему миру захотели иметь такую же игрушку.
Игрушку стали изготавливать в разных вариантах. Есть маленькие брелоки, плюшевые игрушки, большие интерьерные фигурки до 80 см, а также лимитированные коллекции и редкие версии.
На международном форуме в Петербурге Лабубу раздавали бесплатно, но вместо страшного монстрика у изделий были лица политиков. Однако потом эти игрушки стали продавать на сайте объявлений за 100 тысяч рублей.
Лабубу — это не просто игрушка
Психологи считают, что массовое увлечение через соцсети и блогеров может формировать у детей страхи и негативные эмоции.
Кроме того, в России и других странах начались проверки безопасности подделок Лабубу, так как некоторые из них вызывали раздражение кожи у детей.
Как сообщает Российская газета со ссылкой на психолога Наталью Панфилову, ситуация должна оставаться управляемой родителями. Она сравнила ситуацию с ажиотажем, который был во время популярности игрушки Хаги Ваги.
По ее словам, эти куклы плохо влияли на самооценку девочек, они ассоциировали себя с этими игрушками, считая что они «страшненькие» и «плохие.
Пока исследований по влиянию Лабубу на детей нет, но родителям стоит быть внимательнее и не допускать влияния придуманного персонажа на своего ребенка.