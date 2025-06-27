История повторяется: опасна ли Лабубу для детей и почему игрушка стала трендом

Дети по всему миру сходят с ума по зубастому монстрику, так же, как это было с Хаги Ваги.

В 2025 году по всему миру распространился необычный тренд — плюшевая игрушка Лабубу. Это не просто очередной милый персонаж, а зубастый монстрик с улыбкой и большими глазами.

Откуда взялась эта игрушка, почему она стала такой популярной и что за история стоит за ней?

Кто такая Лабубу?

Лабубу — это персонаж, придуманный гонконгским художником Касингом Лунгом в 2015 году. Он создал серию комиксов и иллюстрированных книг под названием «The Monsters», где Лабубу — одна из главных героинь.

Это девочка-эльф с большими ушами и зубастой улыбкой, которая живет в волшебном лесу и любит шалить, но при этом остается доброй и веселой.

Внешне она выглядит немного страшновато, но именно это и привлекает — в ней сочетается милота и дерзость, что выделяет Лабубу среди других игрушек.

Как Лабубу стала популярной?

Несколько лет Лабубу оставалась известной только среди коллекционеров и фанатов необычных игрушек. Все изменилось в начале 2025 года, когда звезды стали использовать игрушку и активно это показывать.

Это вызвало настоящий вирусный эффект — миллионы людей по всему миру захотели иметь такую же игрушку.

Игрушку стали изготавливать в разных вариантах. Есть маленькие брелоки, плюшевые игрушки, большие интерьерные фигурки до 80 см, а также лимитированные коллекции и редкие версии.

На международном форуме в Петербурге Лабубу раздавали бесплатно, но вместо страшного монстрика у изделий были лица политиков. Однако потом эти игрушки стали продавать на сайте объявлений за 100 тысяч рублей.

Лабубу — это не просто игрушка

Психологи считают, что массовое увлечение через соцсети и блогеров может формировать у детей страхи и негативные эмоции.

Кроме того, в России и других странах начались проверки безопасности подделок Лабубу, так как некоторые из них вызывали раздражение кожи у детей.

Как сообщает Российская газета со ссылкой на психолога Наталью Панфилову, ситуация должна оставаться управляемой родителями. Она сравнила ситуацию с ажиотажем, который был во время популярности игрушки Хаги Ваги.

По ее словам, эти куклы плохо влияли на самооценку девочек, они ассоциировали себя с этими игрушками, считая что они «страшненькие» и «плохие.

Пока исследований по влиянию Лабубу на детей нет, но родителям стоит быть внимательнее и не допускать влияния придуманного персонажа на своего ребенка.