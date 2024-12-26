Новый год в Петербурге: сколько стоит неделя в зимней столице

Новогодние каникулы в Петербурге могут стать настоящим квестом для тех, кто решил совместить праздник с путешествием. Подсчитаем расходы на неделю отдыха в Санкт-Петербурге для двоих, выезжающих из Москвы в популярный зимний период.

Проезд

Для поездки в Петербург на автомобиле потребуется примерно 10-15 тысяч рублей. Зависит от типа и расхода топлива, а также обслуживания (не аварийного) в дороге. Зато можно будет посетить интересные места по пути. Например, заехать в «Новые термы» в Твери (1500 рублей с человека) с подогреваемым бассейном и сауной, а потом посмотреть Кронштадт. Кстати, платная дорого выйдет до 3000 рублей, недешево, но удобно.

Отель

Проживание в мини-отеле в центре Петербурга, всего в 10 минутах пешком от Невского проспекта, за 7 ночей с завтраками на двоих стоит в среднем 25000 рублей. Помимо отличного расположения, отели, как правило, предлагают бесплатную парковку и ежедневную уборку.

Питание

Если говорить о недорогих кафе и столовых, то средний обед из четырёх блюд обойдется около 1500 рублей. Ужин с напитками — 2500-3000 рублей. Среди лучших заведений — сеть «Пельмения» и «Старик Хинкалыч», где вкусно и недорого.

Самой дорогой трапезой стал ужин на Новый год в Шуба-баре, где ужин с шоу-программой будет стоить от 3000 рублей с человека.

Развлечения

Основная часть расходов — экскурсии и развлечения. Музей Фаберже — 500 рублей с человека. Эту сумму потратите и на посещение Эрмитажа. На 1 января, когда большинство мест было закрыто, можно запланировать поездку в Юсуповский дворец за 850 рублей с аудиогидом.

Кроме того, можно снова посетить Кронштадт: зайти в Музей-макет фортов (450 рублей с человека) и Морской собор (бесплатно). В Музее Военно-морской славы России за вход возьмут 400 рублей с человека.

Пригороды и дворцы

Прекрасные пригороды Петербурга также не обходите вниманием. В Александровском дворце в Царском Селе за экскурсию попросят 700 рублей с человека. В павильоне «Арсенал» представлена императорская коллекция рыцарских доспехов, вход — 400 рублей. В Павловском дворце — 1000 рублей на человека с экскурсиями.

Финальные акценты

После смотровой на крыше в «Лофт Проекте Этажи» (вход — 400 рублей), отправляйтесь в Музей обороны и блокады Ленинграда (400 рублей с человека) и Русский музей (350 рублей с человека). А напоследок оставьте — Строгановский дворец (500 рублей) и Музей-квартира Пушкина на Мойке (400 рублей с экскурсионным обслуживанием).

Подведение итогов

Путешествие по Петербургу в новогодний период обойдется в 100-120 тысяч рублей на двоих, включая посещение множества музеев, дворцов и ресторанов. Это отличный способ провести праздники, если учесть все затраты на культурные мероприятия и вкусные обеды.