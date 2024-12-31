Из Петербурга на мальдивскую рыбалку: сколько стоит, что клюет и на какие снасти

Рай для любителей Big Game Fishing и не только.

Мальдивы давно стали символом роскошного отдыха, но эти тропические острова привлекают не только любителей пляжей и дайвинга. Для тех, кто мечтает о захватывающей рыбалке в открытом океане, воды Индийского океана предоставляют уникальные возможности. Здесь можно поймать рыбу-парусник, тунца, марлина или барракуду, а также насладиться незабываемыми приключениями на воде.

Основные виды рыбалки

Big Game Fishing. Этот вид рыбалки подходит для опытных рыболовов, готовых к борьбе с крупной добычей. На подготовленных катерах, оснащенных профессиональными снастями, можно отправиться на охоту за марлином, акулами или парусниками весом от 50 кг. Стоимость — от $1000 за день, и катер предоставляется только вашей компании.

Рыбалка с лодки или берега. Доступный вариант для новичков и любителей. С берега можно рыбачить бесплатно, а аренда лодки обойдется в $30–50. Обычно предлагаются короткие туры (2–3 часа) с предоставлением снастей и наживок.

Ночная рыбалка. Увлекательный способ попробовать ловлю на спиннинг или леску. Часто добычей становится барракуда. Стоимость таких экскурсий — около $50, иногда включают закуски или обед.

Что делать с уловом

После успешной рыбалки встает вопрос: что делать с рыбой? На Мальдивах кухня в номерах встречается крайне редко, поэтому лучшим вариантом будет договориться с местным рестораном. За $5–10 вам приготовят свежую рыбу, а гарнир и напитки можно заказать на месте.

Полезные советы:

Заранее договоритесь с рестораном или найдите мангал, чтобы приготовить улов.

с рестораном или найдите мангал, чтобы приготовить улов. Оставьте часть рыбы хозяину лодки — улов часто превышает ваши потребности.

— улов часто превышает ваши потребности. Зимние месяцы (декабрь-февраль) — лучший сезон для ловли крупных трофеев, таких как марлин или парусник.

Рыбалка на Мальдивах — это не только захватывающее развлечение, но и возможность привезти домой уникальные впечатления. А для тех, кто не увлекается рыбалкой, острова предлагают множество других активностей, таких как снорклинг, дайвинг и экскурсии.