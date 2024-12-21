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Из Петербурга в Кисловодск зимой не летим: египетская Сафага в разы сказочнее и круче

21 декабря 2024 12:33
Из Петербурга в Кисловодск зимой не летим: египетская Сафага в разы сказочнее и круче
Из Петербурга в Кисловодск зимой не летим: египетская Сафага в разы сказочнее и круче
Фото Городовой.ру

Спокойный семейный отдых обеспечен.

Если вы ищете место для отдыха, которое объединяет оздоровление и море, присмотритесь к египетскому курорту Сафага. Этот небольшой городок, расположенный в часе езды от Хургады, пока не заполонили толпы туристов. Но его чёрные пески, солёное Красное море и чистейший воздух могут стать настоящей находкой для тех, кто привык поправлять здоровье на курортах вроде Кисловодска.

Лечебные свойства Сафаги

Сафага славится своими пляжами, покрытыми чёрным песком, который богат минералами. Эти пески активно применяют для облегчения симптомов ревматизма, артрита и кожных заболеваний, таких как псориаз. Комплексное воздействие создаёт и Красное море, известное высокой концентрацией соли и минералов. Купания помогают улучшить состояние кожи, укрепить дыхательную систему и снять напряжение.

Удалённость от крупных городов и промышленности делает Сафагу экологически чистым местом: здесь нет пыли, смога или выхлопных газов.

Развлечения и спокойствие

Помимо оздоровительных процедур, Сафага – это отличное место для любителей активного отдыха. Кайтсёрфинг, снорклинг и дайвинг позволят вам насладиться уникальными пейзажами Красного моря. Для тех, кто предпочитает тишину, Сафага предлагает уединённые пляжи и спокойную атмосферу, далёкую от шумных курортов.

Как добраться?

Самый удобный способ добраться до Сафаги – перелёт до международного аэропорта Хургады. Оттуда на такси или трансфере до курорта можно доехать всего за час.

Почему стоит выбрать Сафагу?

Сафага – это недооценённый курорт с потенциалом стать новой Меккой для тех, кто ищет совмещение лечения и отдыха. Если Кисловодск кажется вам слишком людным и предсказуемым, Сафага откроет перед вами новые горизонты здоровья и релакса.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество ТуризмЕгипет
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