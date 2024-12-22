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Из Петербурга в Выборг с ветерком: актуальный график движения электричек

22 декабря 2024 15:03
Из Петербурга в Выборг с ветерком: актуальный график движения электричек
Из Петербурга в Выборг с ветерком: актуальный график движения электричек
Фото Городовой.ру

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С 2024 года поездки на электричках из Санкт-Петербурга до Выборга стали удобнее, но требуют внимательного планирования. На маршруте действует несколько видов расписаний — ежедневное, выходное и специальные даты. Изменения касаются как времени отправления, так и продолжительности маршрута.

Особенности маршрута

Электрички отходят от Финляндского вокзала Санкт-Петербурга с интервалами от 20 минут до нескольких часов. На маршруте представлены как классические поезда, так и современные «Ласточки», которые сокращают время в пути до 1 часа 12 минут. Длительность поездки варьируется от 1 до 3 часов в зависимости от типа электрички и расписания.

Временные изменения

Некоторые рейсы выполняются только в определённые дни:

  • 29 и 30 декабря, а также 5 и 8 января: время отправления в 09:40 с увеличенной длительностью маршрута (2 часа 23 минуты).
  • По выходным: дополнительные рейсы отправляются в 09:20, 11:40 и 15:15.

Популярные рейсы

  • Ежедневные утренние «Ласточки» отправляются в 07:55 и 09:30, прибытие — через 1 час 12 минут.
  • Вечерние «Ласточки» идеально подходят для тех, кто возвращается с работы или экскурсий, — отправления в 20:05 и 20:47.

Долгие маршруты

Некоторые поезда идут дольше из-за увеличенного количества остановок:

  • Рейс в 18:28 — длительность 2 часа 40 минут.
  • Ночной рейс в 18:53 — почти 4 часа пути.

Полезные советы

Перед поездкой обязательно уточняйте актуальное расписание, особенно в дни праздничных изменений. Электрички на маршруте Санкт-Петербург — Выборг — это не только удобный, но и живописный способ путешествия, особенно для выходных дней.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургТранспорт
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