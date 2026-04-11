Изюм и сухофрукты мою только так: диоксид серы, маслянистый налет и грязь сами отходят — ягоды прозрачнее стекла

Впереди светлый праздник Пасхи, и хозяйки уже начали выпекать куличи. Популярный ингредиент для этого пасхального лакомства - изюм и другие сухофрукты. Они делают выпечку более вкусной, придавая интересные кисловатые нотки. Но прежде чем добавлять сухофрукты в тесто, важно их хорошо промыть. Кулинарный блогер Красилова Наталья рассказала, как правильно мыть сухофрукты, чтобы они полностью очистились от пыли, грязи, налета и диоксида серы.
Самые грязные плоды - это те, что продаются в заводских упаковках. Их чаще всего обрабатывают консервантами, в частности диоксидом серы и глицерином. Именно поэтому они так красиво и выглядят. Между тем такие блестящие и с виду чистые фрукты представляют наибольшую опасность из-за этого вредного диоксида серы. Обычная вода и даже кипяток не справятся с очисткой сухофруктов - максимум удалят с поверхности пыль. Поэтому необходимо мыть продукт более эффективным способом.
Пищевая сода
Выложите сухофрукты в банку, залейте водой, добавьте столовую ложку соды и потрясите емкость в течение 1-2 минут, а затем хорошо промойте под проточной водой.
"Щелочная среда помогает расщеплять жировую плёнку и эффективнее вымывать следы промышленной обработки. После этого сухофрукты полностью готовы к употреблению", - отмечает Наталья.
Сухая горчица
Посыпьте сухофрукты горчичным порошком, перемешайте и промойте через сито под теплой водой. Еще один способ - замачивание в горчичном растворе, но плоды при этом могут размягчиться. Использование горчицы особенно актуально для изюма, который чаще остальных покрыт маслянистым налетом. Горчица хорошо впитывает лишний жир, избавляя ягоды от диоксида серы.
Выбирайте любой метод, и вы увидите, как грязь, маслянистый налет и диоксид серы буквально отходят от сухофруктов, оставляя плоды кристально чистыми и прозрачными, как стекло.
